"Sana, sabrosa y cubana", Omara Portuondo, diva del Buena Vista Social Club, celebra sus 90 años

La cantante cubana Omara Portuondo celebra su 90 cumpleaños en La Habana, Cuba, el 29 de octubre de 2020.

LA HABANA, 30 oct (Reuters) - Conocida como la "diva del Buena Vista Social Club" y "la novia del feeling", la leyenda de la música cubana Omara Portuondo dijo que se siente muy joven al festejar su 90 cumpleaños en La Habana rodeada de familiares y amigos.

Portuondo cumplió años el jueves en medio de una celebración íntima que rindió honores a la extensa trayectoria de una cantante que cuenta con 30 discos en solitario, incluyendo su álbum "Gracias" con el cual ganó un Grammy Latino en la categoría de música tropical en 2009.

"Me siento muy joven, yo no me siento de 90 ni de 60, ni de 15, no sé, no me importa la edad, siempre he sido así, no me doy cuenta, yo vivo con el tiempo, a mí me encanta así, vivir", dijo Portuondo luego de soplar varias velitas en un pastel.

La cantante, junto a otros artistas cubanos, lideró el proyecto cultural "Buena Vista Social Club", que se convirtió en el primer grupo de Cuba en actuar en la Casa Blanca en más de medio siglo, un reflejo del deshielo en las relaciones entre Washington y La Habana en octubre de 2015 durante el gobierno del expresidente demócrata Barack Obama.

Sentada en una poltrona de una casa familiar en la periferia de La Habana, Omara recibió felicitaciones y regalos de los invitados y se puso de pie para unirse al coro de "Felicidades".

Las celebraciones por su cumpleaños comenzaron recientemente con un concierto online con artistas cubanos como la cantante Haydee Milanés y la orquesta Failde.

Siguiendo su animada vida artística, Portuondo había anunciado en 2019 una gira musical de despedida por Asia, Europa y Oceanía llamada "El último beso", pero la pandemia del nuevo coronavirus la obligó a aplazar sus presentaciones.

Portuondo nació el 29 de octubre de 1930 en el popular barrio de Centro Habana, donde abundan las ceremonias religiosas afrocubanas y los pregoneros deambulan por sus deterioradas calles. Su carrera musical comenzó en 1947 cuando era adolescente y en 1950 se convirtió en bailarina del cuerpo de baile del famoso cabaret Tropicana.

En 1951, inició una carrera como cantante en populares cuartetos y orquestas locales, para luego convertirse en solista y catapultarse a la fama mundial en la década de 1990 como "la diva del Buena Vista Social Club".

Su abundante producción musical no se ha detenido y en 2018

recibió una nominación a los premios Grammy Latinos.

Actualmente, su placa "Mariposas" está nominada en la 21 edición de los Grammy Latinos, que se celebrarán el 19 de noviembre en Estados Unidos, en la categoría de Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical.

"Mira, no he tenido que dejar de hacer esto o lo otro por enfermedad, ninguna. He sido sana, sabrosa y cubana", dijo la artista a Reuters, destacando su buen estado de salud.

