R.Unido.- El independentismo sigue creciendo en Escocia ante las dudas sobre el liderazgo de Johnson, según un sondeo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El apoyo a la independencia de Escocia de Reino Unido sigue aumentando tras registrar niveles históricos en plena pandemia de coronavirus y ante las dudas sobre el liderazgo del primer ministro, Boris Johnson, según una nueva encuesta realizada por JL Partners.



Los resultados difundidos este viernes muestran que un 56 por ciento de los encuestados estarían a favor de la independencia frente a un 44 por ciento --si no se tienen en cuenta a aquellos que no se han posicionado--. Así, el apoyo al Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) se encuentra ya en torno al 58 por ciento.



Por otra parte, los conservadores de Johnson contarían con tan solo el 19 por ciento de los respaldos en Escocia, que acudirá a las urnas el próximo mes de mayo. La encuesta, a la que ha tenido acceso el diario 'Politico', fue realizada el pasado mes de septiembre, cuando el país se adentraba en la segunda ola de contagios a causa de la pandemia de coronavirus.



La COVID-19, así como la gestión del coronavirus por parte de Downing Street, ha inclinado la balanza a favor de la independencia. Los datos del sondeo apuntan a que, de realizarse un referéndum sobre el asunto en estos momentos, el resultado daría unos 12 puntos de ventaja a los independentistas.



Estos resultados encajan con las anteriores encuestas, que apuntan a un apoyo histórico a la independencia de Escocia, una cuestión que comienza a preocupar a Londres. Según informaciones de Bloomberg, los 'tories' se encuentran diseñando una nueva estrategia política para contrarrestar el empuje independentista.



No obstante, el SNP se encuentra a la cabeza en intención de voto de cara a las elecciones al Parlamento escocés previstas para mayo. Su líder, Nicola Sturgeon, que lidera el Gobierno local desde Edimburgo, ha señalado que una victoria impulsaría su mandato para lograr un nuevo referéndum de independencia. Johnson, por su parte, insiste en descartar un nuevo plebiscito al respecto.