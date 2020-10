Raquel Bollo entra en directo en 'Sálvame' después de meses sin aparecer en el programa

28/01/2020 Raquel Bollo en el plató de 'Sálvame' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PÁGINA OFICIAL DE TELECINCO



No volvió a aparecer en Sálvame después de tener una discusión con Gustavo González tras hablar sobre el embarazo de su hija, Alma Cortés, y del de su hijo, Manuel Cortés con su pareja. Desde entonces no la volvimos a ver en su silla de colaboradora y es que no entendía porque se cometía una injusticia con ella cuando siempre había respetado a sus compañeros en cada una de las exclusivas que estos habían dado.



Hoy, Raquel Bollo ha intervenido en directo en el programa donde tantas alegrías y tristezas se ha llevado para aclarar unas declaraciones que ha hecho Kiko Matamoros sobre ella. Y es que el colaborador comparaba la actitud dejada de Anabel Pantoja con la de la excolaboradora, es decir, decía que la sobrinísima de Pantoja era igual de vaga que ella y esto ha hecho enfadarla mucho.



La llamada a Kiko Matamoros se ha producido en directo y él no ha dudado en ponerla en altavoz para que se oyera a Raquel. Lo único que decía la excolaboradora es que le parecía muy injusto que hubiese dicho de ella cuando él y todos sus compañeros son testigos de lo trabajadora que era. Además, le negaba que ella hubiese perdido muchos aves, tal y como el padre de Laura Matamoros ha confesado.



La llamada ha hecho reflexionar a Kiko y este ha terminado pidiéndola perdón: "Tiene razón en que ella ha sido muy trabajadora siempre, otra cosa es que ella pierda los aves, lo he metido como una broma, y yo sé que le cuesta creer una broma, curranta es, le pido perdón".