Puerto Rico se apresta para voto adelantado y de reos durante fin de semana

Personal de colegios electorales prepara las cajas de los votos anticipados este viernes, en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. EFE/Thais Llorca

San Juan, 30 oct (EFE).- El máximo organismo electoral de Puerto Rico se prepara este viernes, con el voto por correo y el de los hospitalizados ya en marcha, para el sufragio adelantado este sábado y el de los presos el domingo, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) afronta mañana la gestión del voto adelantado -a domicilio o en los lugares estipulados para ello- y el domingo será el turno de los reos, un proceso este último que incluye la realización de pruebas de la covid-19 a los funcionarios electorales.

La CEE además dispone de un protocolo para prevenir el contagio del coronavirus en los colegios electorales, establecido de acuerdo con el Departamento de Salud.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado, subrayó que se siente confiado en que no se registrarán situaciones como en las primarias del pasado agosto, cuando la falta de papeletas obligó a prolongar en un fin de semana adicional esa cita electoral. Subrayó que los maletines con todo el material electoral que debe trasladarse a los colegios están listos ya para distribuirse.

Respecto al asunto crítico de cuándo estarán disponibles los resultados electorales de los comicios del 3 de noviembre, matizó que la normativa obliga a que haya un resultado preliminar para las 22:00 horas del día de la votación.

PRIMEROS RESULTADOS SERÁN LOS DEL VOTO ADELANTADO

Los primeros resultados que se divulgarán el 3 de noviembre serán los correspondientes al voto adelantado, que supondrá cerca del 10 % del total, un porcentaje sin precedentes posible gracias a que el Nuevo Código Electoral aprobado en las últimas fechas ha permitido prácticamente a quien lo desee ejercer ese derecho sin tener que acercarse a los colegios el día de la votación.

La logística para estas elecciones es un reto para la CEE, que se enfrenta a la gestión del voto adelantado, por correo, cárceles y hospitales.

En total, cerca del 10 % de los aproximadamente 2,3 millones de puertorriqueños con derecho al voto se han acogido al voto adelantado.

La CEE espera que solamente una cantidad mínima de los votos depositados el 3 de noviembre se queden sin contabilizar ese día, aunque algunos analistas dudan que la entidad cuente con los recursos suficientes, lo que podría llevar a retrasos y los correspondientes recursos por vía legal.

Las medidas sanitarias no prevén que los electores deban usar guantes para ejercer su derecho al voto, aunque sí serán sometidos a toma de temperatura, deberán llevar mascarilla, se les proveerá desinfectante de manos y deberán guardar distancia social.

NO VEN RIESGO DE CONTAGIO PARA EL ELECTOR

Rosado ya adelantó que no ve un riesgo mayor de contagio para el elector que acuda a votar en comparación con cualquier otra actividad rutinaria, como por ejemplo realizar compras.

Para el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, salir a votar no debe representar una amenaza de contagio.

De hecho, en las primarias de agosto no se notificaron brotes por acudir a votar.

Respecto al voto en las cárceles, el próximo domingo la Comisión de Derechos Civiles (CDC) contará con 62 observadores que velarán para que todo el proceso fluya de manera ordenada.

Funcionarios de los principales partidos reconocen que la CEE ha cumplido con los preparativos necesarios para garantizar que la cita del 3 de noviembre se realice con normalidad.

A solamente días para la cita en las urnas, la organización de la CEE ha establecido 4.524 colegios para 2,3 millones de electores. Las máquinas de escrutinio electrónico son un total de 4.524.

El registro de electores habilitados asciende a 2.356.744.

Respecto al inminente cierre de campaña y para cumplir con las medidas sanitarias que impone la covid-19, el candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el municipio de Villalba, Guillermo Irizarry, anunció que no se realizará ninguna actividad o cierre de campaña que promueva la aglomeración de personas.

La iniciativa del candidato a alcalde de Villalba se alinea con la de Pedro Pierluisi, que aspira a ser por el PNP el nuevo gobernador de Puerto Rico, quien realizará actividad de cierre de campaña en la modalidad de "drive-In" el domingo en el estacionamiento del Estadio Juan Ramón Loubriel, en el municipio de Bayamón, lo que permitirá a sus seguidores asistir de forma presencial sin la necesidad de salir de sus vehículos.

Este viernes se divulgó un hipotético caso de acoso sexual por parte de Pierluisi a su entrenadora personal, que el candidato rechazó categóricamente.