Portaltic.-Samsung lanza SmartThings Find para encontrar dispositivos Galaxy con Bluetooth de baja energía y banda ultraancha

13/10/2020



MADRID, 30 (Portaltic/EP)



La compañía surcoreana Samsung ha lanzado la aplicación SmartThings Find a nivel mundial que permite encontrar dispositivos Galaxy gracias a las tecnologías de Bluetooth de baja energía (BLE) y de banda ultraancha (UWB).



Esta aplicación ya funcionaba en Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, donde cuenta con más de 6 millones de usuarios registrados, y ahora se ha lanzado a nivel mundial.



SmartThings Find permite que los usuarios encuentren fácilmente sus smartphones, tabletas, smartwatches y hasta cada auricular de forma individual de la serie Galaxy.



La aplicación permite que los usuarios encuentren un dispositivo Galaxy extraviado incluso si no está conectado gracias a las tecnologías BLE y UWB.



Cuando un dispositivo lleva desconectado 30 minutos, produce una señal BLE que otros teléfonos móviles y tabletas pueden recibir si están cerca, según ha informado la compañía en un comunicado.



En este sentido, si se informa a la aplicación de un dispositivo extraviado, los 'smartphones' y tabletas de la serie Galaxy que estén cerca podrán ayudar a encontrar los dispositivos perdidos. El dispositivo mostrará el lugar exacto del dispositivo en un mapa y cuando el usuario esté cerca, este puede sonar o se puede localizar con la función 'Buscar cerca', basada en Realidad Aumentada.



La nueva actualización del software de la aplicación está disponible desde este viernes para todos los 'smartphones' y tabletas de la serie Galaxy con sistema operativo Android 8 o superior de todo el mundo.



Asimismo, la compañía ha informado de que a partir de principios de 2021, ampliará las posibilidades de rastrear etiquetas para ayudar a los usuarios a localizar no solo dispositivos Galaxy, sino también otros.



Esta nueva aplicación llega después de que la compañía ampliara la función de 'Búsqueda sin conexión' de su aplicación Find My Mobile a todos los dispositivos móviles Galaxy.



Esta función permite a los usuarios de los teléfonos Galaxy localizar dispositivos perdidos incluso si el móvil no tiene conexión a Internet.