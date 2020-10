Nueva Zelanda.- Nueva Zelanda vota a favor de la legalización de la eutanasia y en contra de la del cannabis

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Nueva Zelanda ha votado a favor de la legalización de la eutanasia en un referéndum, mientras que ha rechazado legalizar el uso y consumo recreativo del cánnabis, según ha informado este viernes la Comisión Electoral del país.



En las pasadas elecciones del 17 de octubre los neozelandeses pudieron votar para cambiar las leyes referidas a estos dos aspectos.



Al respecto de la eutanasia, el 62,5 por ciento de los electores a votado a favor de su legalización, frente al 33,8 por ciento que ha votado en contra.



Debido a su carácter vinculante, esta se convertirá en ley en un plazo de doce meses, permitiendo así que una persona con una enfermedad terminal solicite la muerte asistida.



Para que la muerte asistida se pueda dar, dos médicos deberán estar de acuerdo en que el paciente está bien informado y que se cumplen todos los criterios legales. Solo aquellas personas con una enfermedad terminal y con una expectativa de menos de seis meses de vida podrán utilizar este recurso.



Por otra parte, la pregunta sobre la legalización del cannabis ha obtenido unos resultados más ajustados, según los datos del organismo electoral neozelandés, con un 53,1 por ciento en contra y un 46,1 por ciento a favor.



La propuesta de legislación para permitir el consumo y la compra de cannabis con fines recreativos proponía una edad mínima de 20 años, así como opciones limitadas de cultivo en el hogar y un programa de educación pública. También incluía reglamentos y límites de la oferta comercial.



No obstante, esta parte del referéndum no era vinculante, por lo que el próximo Gobierno podrá volver a plantear la cuestión cuando tome posesión.



La primera ministra, Jacinda Ardern, reelegida en el cargo en las mencionadas elecciones, ha confirmado que votó "sí" a la legalización del cannabis, según informa 'The Press', tras añadir que "avanzará cualquier legislación en línea con la voluntad del pueblo después de la publicación de los resultados finales la próxima semana".



Aproximadamente el 17 por ciento de la participación total, unos 480.000 votos especiales, aún no se han contabilizado. Los resultados oficiales de ambas consultas, así como el de los comicios generales, se confirmarán el 6 de noviembre.