Mutación del coronavirus descubierta en Europa no afectará eficacia de vacuna

EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK/ Archivo

Ginebra, 30 oct (EFE).- La nueva variante del coronavirus causante de la enfermedad covid-19 y que ha surgido en España no tendrá ningún impacto negativo en el desarrollo de una vacuna, aseguró hoy la autora principal del estudio.

"Pensamos que la mutación no afectará la eficacia de la vacuna", dijo la científica Emma Hodcroft de la Universidad suiza de Basilea, institución que ha liderado la investigación en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SegCovid-Spain, liderado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según explicó, la vacuna apunta a partes específicas del virus que no están afectadas por la mutación, la cual a su vez no ha aumentado ni la capacidad de propagación ni la severidad del virus.