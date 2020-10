"Menéndez: El día del Señor", filme mexicano-español de un terror distinto

Fotografía cedida hoy, por PinPoint Comunicación, del productor y director Héctor Illanes, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ Pinpoint Comunicación SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 30 oct (EFE).- La película "Menéndez: El día del Señor", una coproducción de México, España, Canadá y Estados Unidos, llega este viernes a Netflix Latinoamérica con una historia de terror que se sale de los cánones establecidos, explicaron el director, productor y reparto en entrevista con Efe.

"Se aborda el género de una manera totalmente distinta a los cánones preestablecidos o a las formulas que dicta el género. Resulta que los personajes son verdaderamente completos y de pronto eso es lo que adolece en el género: que el malo es malo de 'malolandia' y el bueno de buenolandia", expresó Héctor Illanes, uno de los protagonistas (Sebastián).

Con la importancia de la profundidad de los personajes coincidió Ximena Romo (Raquel, hija de Sebastián), quien además consideró que actuar en un filme de terror ofrece una gran gama de posibilidades, especialmente en cintas como "Menéndez: El día del Señor", en las que "se le da una vuelta al género".

"(La película) aunque tiene los elementos generales que tiene el terror, es muy particular cómo lleva la historia porque no es un terror obvio explicito, es muy sugerido siempre y se recarga en los personajes de la historia", detalló la mexicana.

Y el personaje central de la historia, Menéndez, está interpretado por el español Juli Fàbregas, que consideró "un regalazo" a cada uno de los personajes y una "joya" la relación que se creó entre todos los implicados en la película.

Menéndez es un sacerdote solitario y perseguido por sus propios demonios del pasado, que con la llegada de Sebastián ve perturbada su tranquilidad, ya que le pide que exorcice a su hija Raquel, lo que da lugar a una investigación personal que lo llevará a decidir si realizar o no un exorcismo con métodos poco convencionales.

El director de la cinta, Santiago Alvarado, se mostró emocionado ante la idea de que su película esté disponible en Netflix, ya que es una vía hacia la internacionalización de la historia de Menéndez que no habría sido posible si se proyectase en salas de cine, lo que habría sucedido probablemente de no haber una pandemia mundial.

"Es raro ver ahora el estreno desde casa, es algo nuevo que se estrene en varios países el mismo día o no hacer ese estreno en una sala de cine. (...) Pero evidentemente también el abanico que abres hacia el espectador es muy grande", explicó.

Aun así, añadió que "la magia del cine solo la tiene el cine", por lo que espera que lo más pronto posible se pueda dar un regreso a las salas, donde las reacciones del público son mucho más claras de manera inmediata.

Por su parte, el productor Alejandro Sugich consideró que la cinta tendrá buena recepción, ya que, aunque no existirá el boca a boca que la mantenga en la cartelera durante semanas, durante el actual confinamiento hay gran movimiento en redes sociales y lo que es una película de nicho se hace "mainstream" al estar disponible en 190 países.

Además, Sugich añadió que la participación de cuatro países fue muy beneficiosa, especialmente México, donde se filmó y se posprodujo, y España, donde se posprodujo.

"Definitivamente tenemos lo mejor de ambos países: México ha venido avanzando en cuestión de cine y películas internacionales y España con este gran género y festivales como el de Sitges", terminó.