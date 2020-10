Mazatlán golea en México con triplete de brasileño Sanvezzo

Foto de archivo de Camilo Sanvezzo celebrando un gol con Vancouver Whitecaps de Canadá. Vancouver, Columbia Británica, Canadá. 21 de abril de 2012. REUTERS/Ben Nelms

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - Mazatlán goleó el jueves 5-0 como visitante al Atlético San Luis en el inicio de la decimosexta y penúltima jornada del torneo Guard1anes del fútbol mexicano donde destacó el brasileño Camilo Sanvezzo con tres tantos y una asistencia.

Luis Ángel Mendoza y el venezolano Fernando Aristeguieta completaron la cuenta.

"La goleada sí me sorprende, pero no me sorprende la capacidad que mi equipo supo aprovechar las circunstancias. Sanvezzo es un gran jugador, yo sería feliz de que pudiera quedarse, sus actuaciones hablan de que quiere quedarse", dijo el director técnico Tomás Boy.

Mendoza abrió el marcador a los cinco minutos con un potente disparo desde fuera del área.

Sanvezzo aumentó la ventaja a los 12 minutos cuando remató con la cabeza un tiro de esquina enviado desde la punta derecha.

San Luis estuvo cerca de descontar a los 14 minutos con un remate del argentino Nicolás Ibáñez, pero el balón pegó en el travesaño.

Cuatro minutos después, Sanvezzo anotó su doblete con un vistoso remate de palomita tras centro enviado por Mendoza desde el sector derecho.

Mazatlán anotó el cuarto gol a los 28 minutos por conducto de Aristeguieta quien definió tras eludir al portero después de recibir pase de Sanvezzo, quien robó el balón a un defensor afuera del área.

El delantero brasileño metió su tercer gol a los 42 minutos cuando remató barriéndose en el área chica tras un centro enviado desde el sector derecho.

"De mí no sé que va a pasar, he hecho lo mejor que he podido, pero los resultados no son los que hemos queridos, estoy en manos de la directiva y esperando a ver qué pasa", dijo el director técnico de Atlético San Luis, Guillermo Vázquez.

La jornada continuará el viernes con los partidos entre Necaxa-Toluca, Tijuana-Pachuca y Bravos Ciudad Juárez-Querétaro.

El sábado, Atlas enfrentará a Puebla, Guadalajara visitará a Pumas y el actual campeón Monterrey será local ante Cruz Azul.

El domingo, América jugará ante Tigres UANL. Un día después se completará la jornada con el partido entre León y Santos Laguna.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)