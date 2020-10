Marta Chávarri sale de casa de su hermana agradeciendo el apoyo que está recibiendo

29/10/2020 MARTA CHÁVARRI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Hace casi 25 años Marta Chávarri decidió ausentarse de los medios de comunicación y de las cámaras con las que había estado durante mucho tiempo y con la que enamoró a muchísimas personas con su espectacular belleza. El pasado 20 de octubre, la muerte de Fernando Falcó llegaba a nuestras vidas como un jarro de agua fría y todas las miradas estaban puestas en ella, que finalmente decidió no ir al último adiós para evitar ser el centro de atención.



Un hecho que demuestra el doloroso momento por el que está pasando y sobre todo, la generosidad que quiso tener con todos los familiares de su primer marido. Aunque la actualidad, ella mejor que nadie lo sabe, no ha tardado en llamar a su puerta y ya son varias las fotografías que la prensa le ha hecho en estos días. Entre ellas, algunas de Europa Press, donde la veíamos completamente tapada por la mascarilla y las gafas de sol, haciendo gala de la discreción.



En la tarde este jueves, hemos podido ver a Marta Chávarri acompañada de su hermana, llegando hasta su domicilio donde poder descansar y hacer su vida normal, esa vida que ahora no tiene por culpa de la notoriedad pública que ha cobrado su nombre a raíz de la muerte de su exmarido y padre de su hijo.



En su salida, como bien decimos, Marta Chávarri ha guardado silencio y lo ha hecho sin la compañía de su hermana, la persona que le está apoyando en estos duros momentos. Con el rostro serio, solamente ha comentado a la prensa que se encontraba en las inmediaciones 'Gracias' cuando la hemos deseado todo el apoyo del mundo.