María del Monte se pronuncia por primera vez sobre el clan Pantoja

María del Monte ha hablado por primera vez sobre el Clan Pantoja y lo cierto es que no nos ha sorprendido su reacción porque lleva años guardando silencio por respeto sobre lo que verdaderamente sucedió entre ella e Isabel Pantoja. Recordemos que las dos fueron grandes amigas y además, la cantante de 'Cantame' es la madrina de Isa Pantoja, a quien no ve desde hace años, exactamente desde que rompió su relación de amistad con la reina de la copla.



Bertín le ha preguntado que si era madrina de Isa Pantoja y ella ha confesado que: "si, si es verdad, Isabel, hace tiempo que no la veo, hace mucho tiempo que no la veo porque no la veo, vamos a ver, hay cosas de las que no he hablado y no voy a hablar. Yo creo que las circunstancias, los mayores algunas veces metemos la pata, eso es el resultado de cosas que pasan y no tenían haber pasado". De esta manera, la cantante ha sido fiel a la actitud que lleva teniendo años y no ha contado detalles de por qué no la ve.



En cuanto a su amistad con Isabel Pantoja, María se ha negado a hablar y ha explicado que: "Mira Bertín después de la conversación que estamos teniendo, yo en la vida no me planteo lo que tengo qe hacer, en la vida será lo que tenga que ser y lo único que hay que hacer es dar gracias a dios por abrir los ojos y hay que dormir con la mayor tranquilidad posible".



Lo único que ha quedado claro es que María del Monte sigue sin querer hablar de Isabel Pantoja y sobre lo que ocurrió en esa amistad. Ha sido el único tema que la cantante se ha negado a hablar y lo ha dejado bien claro, del que sí que ha opinado ha sido de Kiko Rivera, del que asegura que: "es un niño muy noble, muy noble".