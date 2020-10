Lukashenko advierte a los opositores de que endurecerá la represión

EFE/EPA/STR/Archivo

Minsk, 30 oct (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió hoy a los bielorrusos que participan en las protestas que sacuden el país desde hace casi tres meses que endurecerá la represión policial.

"Hemos estado aguantando. Desde el comienzo dije que había líneas rojas. Y las han cruzado en muchas direcciones", dijo el mandatario en una reunión con la plana mayor del Ministerio del Interior, citado por la agencia oficial bielorrusa Belta.

Lukashenko subrayó que de ahora en adelante las fuerzas del Estado actuarán con mucha mayor decisión, y agregó: "No hay hacia dónde retroceder y no lo haremos".

"Si alguien toca a un militar (ya se lo dije a los generales) debe irse como mínimo sin manos. Y lo digo públicamente para que todos entiendan que estamos decididos a actuar", amenazó.

Según Lukashenko, las manifestaciones que se suceden a lo largo y ancho del país para exigir su dimisión son instigadas desde el extranjero.

Este jueves, Lukashenko dio instrucciones para que no se reconozcan más en el país los diplomas universitarios de los estudiantes bielorrusos que estudien o quieran estudiar fuera, al considerar que allí serán sometidos a un "lavado de cerebro".

"Algunos quieren estudiar en el extranjero. Los polacos, lituanos y otros les invitan. No hay problema. Les daremos un billete mañana mismo, que se vayan", señaló Lukashenko.

No obstante, lanzó una advertencia: "Si piensan estudiar allí, deben saber que se les someterá a un lavado de cerebro, como los polacos lo hacen con nuestra gente que estudia allí y que será enviada aquí como una quinta columna (...). Esto no sucederá", dijo el mandatario.