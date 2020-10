Lopetegui lamenta tener "menos de 72 horas" para preparar el duelo de Bilbao

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, Rennes, durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones que Sevilla FC y Rennes FC disputaron en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal.

Sevilla, 30 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó este viernes que dispone de "menos de 72 horas", tras el encuentro del miércoles en la Liga de Campeones, para "buscar el mejor once" para medirse el sábado al Athletic Club en San Mamés, "un buen equipo con un gran estadio" que "llevará al límite" a los sevillistas.

Lopetegui, en su comparecencia de prensa previa al choque, pospuso "hasta mañana las decisiones" sobre qué jugadores de su plantel necesitan descanso en un encuentro que "no va a tener nada que ver con el partido del miércoles" ante el Rennes francés en el Sánchez Pizjuán (1-0), ya que "el Athletic va a proponer" un duelo "totalmente diferente".

Según el técnico vasco, el conjunto vizcaíno "es un equipo de los buenos", puesto que "está bien dirigido, tiene las ideas claras y cuenta con jugadores de mucho talento", entre los que destacó al delantero Raúl García, a quien definió como "el tipo de futbolista que todos los entrenadores quieren tener" a sus órdenes.

Julen Lopetegui sí confirmó que el extremo neerlandés "(Oussama) Idrissi no estará en la convocatoria porque todavía no está recuperado del todo" de la lesión que arrastraba cuando llegó procedente del AZ Alkmaar de su país y que le ha impedido debutar con la camiseta sevillista.

El preparador guipuzcoano asume que el Sevilla debe "mejorar en todos los aspectos del juego", especialmente en la definición, y no cree que la salida del argentino Lucas Ocampos del costado derecho lo afecte en este sentido, ya que "ha jugado mucho en ambas bandas y lo ha hecho con un alto rendimiento".