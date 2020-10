Las verificaciones de la semana

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

- NUEVO CORONAVIRUS -

1. INMUNIDAD DE REBAÑO

Desde que comenzó la pandemia de covid-19, muchas personas propusieron celebrar "fiestas covid-19" con el objetivo de adquirir una inmunidad de rebaño frente a la enfermedad. Sin embargo, la OMS rechazó que fuera una medida efectiva porque "es ética y científicamente problemático" y hacerlo sería "permitir infecciones innecesarias, sufrimiento y muerte".

2. PROTESTAS EN TAILANDIA

Miles de personas se han manifestado desde julio en Tailandia para reclamar la dimisión del primer ministro y una reforma de la monarquía y de la Constitución de 2017. Un video de una de las últimas protestas en Bangkok, celebrada pese a su prohibición, circula en redes sociales con un mensaje falso que asegura que los asistentes denunciaban "las medidas sanitarias dictatoriales" adoptadas durante la pandemia. Aunque Tailandia se ha visto duramente golpeada en términos económicos por las medidas para frenar el avance del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud consideró el país asiático "un ejemplo de resiliencia y solidaridad".

3. MUERTOS POR COVID-19 EN ESPAÑA

Usuarios de WhatsApp y Facebook pretenden mostrar, en distintos mensajes, que las cifras de defunciones en España en 2020 muestran la misma tendencia que los años anteriores, por lo que la pandemia del coronavirus no habría supuesto ninguna diferencia. Los datos que comparten son oficiales, pero comparan apenas unos meses de 2020 con la información final de años enteros. Además, los datos oficiales de este año son provisionales y los definitivos no se agregan, a veces, hasta meses más adelante.

4. GRIPE ESPAÑOLA Y MASCARILLAS

En publicaciones compartidas decenas de miles de veces en redes sociales se alentó a usar mascarillas durante la pandemia de covid-19 poniendo como ejemplo su presunta efectividad durante la llamada "gripe española". Según los mensajes, el porte de tapabocas permitió erradicar el patógeno. Sin embargo, si bien hay evidencias sólidas de que la utilización correcta de tapabocas disminuye el contagio de SARS-CoV-2, estos no "erradicaron" el virus de la gripe de 1918, que mutó en formas menos severas.

- ELECCIONES EN EEUU -

5. POLICÍAS CON TRUMP

Días antes de las elecciones de Estados Unidos, el 3 de noviembre, circuló en redes sociales un video de una caravana de automóviles de policía que estarían, según los usuarios, apoyando la candidatura del presidente Donald Trump a la reelección. La grabación, sin embargo, es de 2018, durante un homenaje fúnebre a dos policías en servicio que fueron asesinados en Ohio.

6. BIDEN Y EL ABORTO

¿Joe Biden propone el aborto libre en cualquier momento del embarazo? Eso afirman publicaciones en varias plataformas, basándose en una respuesta que dio el candidato demócrata durante un encuentro en Miami. Pero Biden no defendió la interrupción voluntaria del embarazo sin condiciones, sino proponer una ley basada en el fallo Roe vs Wade, de la Corte Suprema en 1973, que permite el aborto cuando el feto no es viable.

- OTROS TEMAS -

7. PLEBISCITO EN CHILE

En los días previos al plebiscito constitucional en Chile, e incluso el propio día de la votación, circularon publicaciones que buscaban desinformar sobre la posición de diferentes grupos sociales y sobre las condiciones de la elección. Por ejemplo, en Facebook se compartió una foto de un presunto panfleto en el que uno de los comandos favorables a la opción "Apruebo" defendía la eliminación de las iglesias (A). Un mensaje aseguraba que los votos en blanco se sumarían a la opción partidaria de la reforma de la Constitución (B) y otro mantenía que los votantes debían usar lápices de distinto color según su elección (C). Antes de finalizar la jornada electoral, circularon los supuestos resultados de los votos de los chilenos residentes en Nueva Zelanda, antes de que se publicaran el cómputo oficial, cuya tendencia fue la opuesta (D).

8. CONTROL DE MEDIOS

"Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país", dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un video compartido miles de veces desde mayo. Quienes lo difunden aseguran que es un fragmento borrado de una entrevista. En realidad, la frase no fue eliminada de la nota y el mandatario mexicano citaba la carta de un político del siglo XIX.

