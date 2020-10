Lady Gaga repasa todas sus actuaciones en un video para animar al voto

En la imagen la cantante estadounidense Lady Gaga. EFE/ Justin Lane /Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Lady Gaga publicó este viernes un video en el que anima a los indecisos para que voten en las elecciones estadounidenses de una manera peculiar: repasando los conjuntos extravagantes que ha lucido en actuaciones y videoclips a lo largo de su carrera.

"Cuando anuncien quién ha ganado quedará muy claro en qué se ha convertido este país", asegura la artista que, desde hace más de una década, ha labrado una carrera muy vinculada a su imagen.

Gaga comienza su discurso con el conjunto metálico que lució al comienzo de su carrera con "Poker Face" y "Just Dance" y el vestido del famoso video "Bad Romance" (2009), para después pasar a su etapa country con "Joanne", su actuación en la Super Bowl 2017 o su reciente disco "Chromatica".

"Lo que elijas hacer te afectará -asegura-. Y el hecho es que el voto más crítico en este momento es el que este país quizás nunca llegue a ver: el tuyo".

La artista hace un llamado a los desencantados con el sistema político: "Quizás estés harto de todas las disputas partidistas, frustrado por el cierre de la pandemia, no te gustan ninguna de las opciones o simplemente estás tan desanimado por el estado de la nación que ya no quieres ser parte del sistema".

Y aunque da a entender que "todos saben por quién habrá votado", ya que ha respaldado al candidato demócrata, Joe Biden, en anteriores ocasiones, anima a votar incluso aunque "no estén de acuerdo".

UN AÑO DE ACTIVISMO PARA LADY GAGA

Con las elecciones presidenciales y la pandemia del coronavirus presentes en Estados Unidos, Gaga ha participado tanto en la campaña electoral como en la lucha contra la covid-19.

Durante la cuarentena organizó junto a la Organización Mundial de la Salud el concierto solidario "Un Mundo: Todos en Casa", en el que actuaron desde sus hogares los Rolling Stones, Maluma, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre otros, y se recaudaron más de 127 millones de dólares para la pandemia.