La Vuelta Ciclística a Guatemala intenta mantener su brillo con nuevas rutas

El líder de la vuelta el guatemalteco Mardoqueo Vázquez (de amarillo) compite dentro de la caravana de ciclistas en la Octava etapa e la 60 Vuelta Ciclistica a Guatemala, en el ascenso en San Pablo La Laguna, Sololá (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 30 oct (EFE).- La Vuelta Ciclística a Guatemala intenta mantenerse como un espectáculo atractivo para los amantes del deporte en su 60 edición, pese a las condiciones adversas por la pandemia y un terreno no siempre ideal para rodar en carretera.

Para la etapa de este viernes, la octava y penúltima de la competencia, cientos de personas salieron a las calles para observar al pelotón en el estreno de una nueva ruta que dejó paisajes espectaculares en el departamento de Sololá, 150 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.

"Este año la vuelta es un poco diferente", relató a la Agencia Efe uno de los competidores, el guatemalteco José Sáenz del equipo Ópticas Deluxe.

"No ha sido igual, pero público siempre hay a lo largo de la carrera. Aunque sí se extraña la parte final donde la gente aplaude y anima", añadió el ciclista.

ETAPA INÉDITA

La ruta de este viernes fue inédita en los 60 años de historia de la Vuelta a Guatemala y durante su inicio bordeó el lago de Atitlán, uno de los principales atractivos turísticos del país.

El recorrido inició en Sololá, con un tramo en ascenso y culminó 90 kilómetros después en el departamento de Chimaltenango, a 50 kilómetros de la capital del país.

El tramo en ascenso le permitió a cientos de guatemaltecos apoyar a los ciclistas desde muy cerca e incluso llegar a empujar a alguno de ellos ante la dificultad del trayecto.

"Guatemala tiene mucha pasión por el ciclismo", resaltó Sáenz sobre un deporte con muchos seguidores en el país, pese a que en los últimos 15 años la Vuelta Ciclística a Guatemala haya perdido adeptos y menor trascendencia a nivel internacional.

Para la actual edición participan 79 ciclistas de nueve equipos guatemaltecos y cinco extranjeros procedentes de Panamá, México (dos), Ecuador y Francia.

En el pasado, hace 20 años, era común la inclusión de países europeos como Suiza y España, y la presencia de ciclistas destacados de Colombia, la nación con más ganadores de la competencia (24), incluso por encima de Guatemala (18).

El listado de extranjeros que se acreditaron la Vuelta a Guatemala desde 1957 también incluye a ciclistas de Costa Rica (6), España (5), México (3), Venezuela (1) y Cuba (1).

Entre los colombianos que ganaron la clasificación general durante los años más atractivos de la competencia sobresalen José Robles López, Ismael Sarmiento, Jairo Hernández Montoya, César Salazar Herrera, Gregorio Ladino (nacionalizado mexicano) y Giovanni Báez.

LA PANDEMIA

La covid-19 también le ha pasado factura al evento, con cancelaciones internacionales a última hora como la del Team Medellín de Colombia, y con muchas "restricciones", como señala Saénz.

A los obstáculos para una mejor competencia se suma la defectuosa red vial del país en muchos tramos y situaciones como la del pasado lunes, cuando una manifestación de militares retirados amenazó con suspender la tercera etapa, finalmente completada con una hora de retraso.

La edición 2019 de la Vuelta a Guatemala quedó en manos del ciclista Manuel Rodas, quien consolidó tres años de victorias para guatemaltecos desde el triunfo de un extranjero en 2016 con el costarricense Román Villalobos.

La inédita etapa de este viernes fue ganada por el ecuatoriano Harold López, del Ecuador Best Team, mientras el local Mardoqueo Vásquez se perfila como el ganador de la competencia el próximo domingo tras mantener el suéter amarillo que lo identifica como líder.

Esteban Biba