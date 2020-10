La sorprendente amistad que Rocío Flores mantiene después de su paso por "Supervivientes"

28/11/2019 Rocío Flores, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



La participación de Rocío Flores en "Supervivientes" dio mucho que hablar. Convertida en una de las protagonistas del reality, la nieta de Rocío Jurado fue de las concursantes más claras y polémicas de la aventura, lo que le granjeó algún que otro enfrentamiento con sus compañeros. Pero, ¿con quién sigue manteniendo buena relación después del concurso?



Una vez de vuelta en España, hemos visto a Rocío Flores compartiendo un fin de semana de turismo y aventura con Jorge Pérez y con Albert Comas, con quienes mantiene una gran amistad. Además, según ha desvelado el propio José Antonio Avilés, también mantiene con el cordobés la especial relación de amor-odio que estableció en Honduras.



Ana María Aldón, mujer de su "abuelo", José Ortega Cano acaba de sorprender con unas polémicas declaraciones en la revista "Semana" confesando que no tiene apenas relación con Rocío después de su paso por "Supervivientes" y asegurando que no es rato pq tampoco tenían mucho trato antes del concurso.



Y ahora, la propia Rocío, ha presumido, a través de sus redes sociales, de una amistad con una de sus excompañeras de reality que desconocíamos. ¿Adivináis con quién?



Pues sí, nada más y nada menos que con Fani Carbajo, con quien, a pesar de la distancia - ya que Rocío vive en Málaga mientras que la ex? de Christopher reside en Madrid - se mantienen al día a través de videollamadas nocturnas de las que las propias protagonistas presumen y en las que, a buen seguro, tanto una como la otra tienen mucho que contar.



Una amistad que desconocíamos pero de la que la nieta de Rocío Jurado presume orgullosa, reposteando la historia en la que Fani confiesa que la llamada de Rocío le ha alegrado la noche.