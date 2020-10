La Fundación Toro de lidia gana el Premio Nacional de Tauromaquia

(De izda a dcha) Pablo Saugar, Nacho Lloret, Fermín Bohórquez, Elena Salamanca, Juanma Lamet, César Rincón, Cristina Sánchez, Victorino Martín, Fernando Bautista, Antonio Catalán, Lucía Núñez, Fernando Gomá y Juan Pedro Domecq, en la foto de familia de la Fundación de Toro de Lidia (FTL). EFE/ Javier López Pérez/Archivo

Madrid, 30 oct (EFE).- La Fundación del Toro de Lidia ha sido galardonada, en su edición de 2020, con el Premio Nacional de Tauromaquia que concede el Ministerio de Cultura y Deporte "por aglutinar -según el jurado- a los distintos sectores profesionales taurinos en la defensa y promoción de la Tauromaquia".

En nota de prensa, el Ministerio justifica la concesión este galardón, destinado a reconocer la labor de personas y entidades en este ámbito, porque "en un año marcado por la COVID-19, la Fundación ha liderado la reacción del mundo taurino, impulsando diversos proyectos de ámbito nacional, dirigidos al sostenimiento y la recuperación de la Tauromaquia desde su base".

Con este premio, dotado con 30.000 euros, se da la circunstancia de que la FTL se adjudicará este año las únicas ayudas que concede el Ministerio de Cultura y Deporte en materia taurina y que se completan con los 35.000 euros de subvención que ya se le otorgan de antemano a esta entidad.

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín, asegura que se trata de "un reconocimiento muy importante en un año tremendamente complicado, dramático, para el sector, que ha servido sin embargo para aunar, como nunca antes, a todas las asociaciones profesionales taurinas en un esfuerzo conjunto para revertir la situación de crisis".

"Este año -continúa- hemos podido poner en marcha proyectos que han podido remediar en algo la situación inmediata, pero sobre todo que abren nuevos caminos a futuro, de colaboración con las administraciones y entre el propio sector, por lo que este reconocimiento nos anima a continuar trabajando en esta crisis para poner los cimientos de un poderoso crecimiento".

Martín considiera que "un orgullo estar al frente de la entidad de todos los taurinos y que defiende una expresión cultural que es el regalo de España al mundo entero, que cuenta con unos patronos que tanto y tan desinteresadamente están haciendo por la tauromaquia, con una comisión jurídica que nos guía en toda la construcción legal de su defensa y con todos esos profesionales y amigos sin los cuales no existiríamos".

Para finalizar, el presidente de la FTL advierte que "este premio no hace que nos olvidemos de lo realmente importante: la tauromaquia debe tener un tratamiento similar al resto de industrias culturales, algo que no vemos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y que vamos a poder trasladar próximamente al ministro de Cultura".

El jurado que ha propuesto a la FTL al Premio Nacional de Tauromaquia ha estado presidido por Román Fernández-Baca, director general de Bellas Artes, y compuesto por personalidades relevantes del mundo del toro, entre ellas los toreros Cristina Sánchez y El Fundi, el ganadero Antonio Bañuelos, Pilar Val-Carreres, cirujana general y miembro del equipo de la enfermería de la plaza de toros de Zaragoza, o Teresa Belmonte, profesora de la Universidad de Almería.