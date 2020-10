Jueza bloquea restricción de Trump a TikTok, favorece a usuarios

(Bloomberg) -- Una jueza federal de Pensilvania bloqueó un amplio conjunto de restricciones gubernamentales diseñadas para frenar el uso en Estados Unidos de la aplicación de videos TikTok, de propiedad china.

La jueza de distrito de EE.UU. Wendy Beetlestone emitió una orden temporal el viernes que bloquea la prohibición de TikTok en respuesta a una demanda presentada por un grupo de demandantes que utilizan TikTok para ganarse la vida. Las reglas propuestas, que entrarán en vigencia el 12 de noviembre, prohibirían a las compañías proporcionar los servicios web subyacentes que hacen que la aplicación sea accesible en EE.UU.

Si esas prohibiciones entraran en vigor, las personas que actualmente tienen TikTok instalado en sus teléfonos aún podrían usarlo, pero la funcionalidad de la aplicación se degradaría con el tiempo. Eso equivaldría a un “cierre total” en EE.UU., dijo la compañía en documentos judiciales.

