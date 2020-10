Italia supera por primera vez los 30.000 contagios en un día

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI/Archivo

Roma, 30 oct (EFE).- Italia registró 31.084 contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, el mayor aumento detectado durante la crisis, con un récord de pruebas hechas, y 199 personas murieron en el mismo periodo por el virus, confirmó hoy el Ministerio de Sanidad.

Se trata de un aumento sin precedentes que coincide con el mayor número de pruebas diagnósticas realizadas, 215.085. De este modo, en Italia se han contagiado ya 647.674 personas desde el inicio de la crisis, a mediados de febrero, con los primeros casos autóctonos.

La cifra de 199 fallecidos desde el jueves se mantiene en línea con la tendencia de la última semana y aumenta el balance a las 38.321 víctimas mortales.

Actualmente en el país hay 325.786 enfermos con la covid-19, de los que la gran mayoría se encuentra en sus domicilios con síntomas leves o sin ellos.

Sin embargo, sigue creciendo, y preocupando, la presión en los hospitales: hoy había 18.740 personas ingresadas (1.125 más que la víspera) y 1.746 requieren cuidados intensivos (+95).

La región más afectada sigue siendo Lombardía, con 8.960 nuevos casos, la mayor parte en su capital, Milán, por lo que esta sería una de las zonas a las que se podrían aplicar nuevas restricciones en los próximos días para frenar los contagios.

Le siguen Campania (sur), con 3.186 nuevos casos, y las norteñas Véneto (3.012) y Piamonte (2.719), todas también bajo la atención de las autoridades.

En este contexto todo parece indicar que Italia se encamina a un escenario, quizá el más grave, en el que no se descartan medidas como confinamientos ligeros y circunscritos a determinadas ciudades o regiones, aunque por el momento no hay nada oficial.

El Gobierno espera aún a evaluar los efectos de su último decreto del pasado domingo, con el que cerró teatros, cines, salas de concierto, gimnasios y piscinas y limitó hasta las 18.00 locales (17.00 GMT) la apertura de bares y restaurantes.

Aunque el primer ministro, Giuseppe Conte, siempre ha abogado por evitar un nuevo confinamiento total, los medios vaticinan que, de no cambiar la tendencia, a finales de la próxima semana se podrían tomar medidas como las de Alemania y Francia.

La región de Campania ha anunciado el cierre desde el lunes de las guarderías, mientras que había clausurado las escuelas como la región de Apulia (sur), una decisión criticada desde el Gobierno, que ve prioritario mantener las clases abiertas.