Israel esperará otra semana para reabrir las tiendas, cerradas más de cien días

Jerusalén, 30 oct (EFE).- El Gabinete del Coronavirus en Israel ha decidido que las tiendas no abrirán el próximo domingo, cuando la desescalada entra en su segunda fase, a pesar de que llevan ya cerradas desde que se inició el segundo confinamiento nacional el 18 de septiembre.

El Ejecutivo está teniendo cautela máxima con la reapertura, avanzando muy lentamente y revisando las decisiones una y otra vez a la luz de los datos epidemiológicos, tras el fiasco de la primera rauda desescalada que desembocó en una fuerte segunda ola que ha costado al país multiplicar por seis sus muertos y por 15 los infectados.

Los ministros involucrados han decidido que las tiendas no podrán abrir hasta el domingo 8 de noviembre, a no ser que la cifra de nuevas infecciones diarias se sitúe por debajo de las 500. Durante toda la semana los comerciantes esperaban luz verde para regresar al trabajo a partir del próximo domingo, primer día laborable de la semana en el país.

Aunque las tiendas no podrán levantar el cierre, sí que se permitirá operar a las pensiones (Bed and Breakfast), las peluquerías, salones cosméticos y los negocios que operan de uno en uno, como los entrenamientos personales o las clases de conducción. También se permitirá abrir las sinagogas, aunque con un máximo de diez personas en su interior.

Desde el 18 de septiembre, tan solo han podido operar las tiendas consideradas de primera necesidad, como las de alimentación, farmacias, ópticas o productos de comunicación y tecnología.

Ayer se anunció también la vuelta al cole de los más pequeños, de entre seis y diez años (los menores de seis ya habían vuelto la semana pasada), aunque en grupos de veinte, con mascarillas, separados para las comidas y solo cuatro días por semana. El resto seguirá con clases a distancia.

Los Ministerios de Finanzas y Sanidad viven cada semana una ardua batalla para consensuar las medidas a ir levantando poco a poco, con el primero pidiendo una mayor reapertura de la actividad económica, que alivie a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios y autónomos, y el segundo exigiendo cautela.

Israel planea una vuelta a la normalidad, o a la nueva normalidad, en seis fases, con la segunda empezando el domingo.

Shira Greenberg, jefa económica del Ministerio de Finanzas, ha calculado en cerca de 675 millones de dólares el coste semanal del confinamiento, más de la mitad atribuido a las severas restricciones al comercio.

El cierre ha conseguido remitir la segunda ola, pasando de 9.000 contagios diarios en los peores momentos en septiembre a los 631 de ayer, pero las autoridades son conscientes de que se corre el riesgo de que las infecciones vuelvan a dispararse si no se hace una reapertura controlada.

En el país, de unos 9 millones de habitantes, han muerto 2.511 personas y más de 313.000 se han contagiado desde que se detectó el coronavirus, a finales de febrero.