Irlanda, Inglaterra y Francia se juegan el título 2020

Madrid, 30 oct (EFE).- Las selecciones de Irlanda, Inglaterra y Francia se jugarán este sábado el título del torneo Seis Naciones de rugby 2020, competición emblemática del deporte europeo y mundial que, como tantas otras, quedó suspendida en marzo por la pandemia de la covid-19 y ahora encara su resolución.

La última jornada comenzará en el Cardiff con el intrascendente duelo entre Gales y Escocia, que no tienen ninguna opción (15.15 CET/14.15 GMT), seguirá en Roma (17.45/16.45) y acabará en Saint Denis (21.05/20.05). Por lo tanto, Francia e Irlanda sabrán lo que tienen que hacer en el último encuentro.

Tras zanjarse la semana pasada la cuarta jornada con el triunfo de Irlanda sobre Italia en la reanudación de la competición, el XV del Trébol es el único que depende de sí mismo para hacerse con la corona, aunque su principal problema es que jugará en Saint Denis.

Si el conjunto de Andy Farrell vence en el terreno francés con punto de bonificación tendrá asegurado el título, aunque le puede valer ganar sin ese extra pese a que Inglaterra lo consiga en su encuentro en el Olímpico de Roma frente a Italia, colista con cuatro derrotas.

La diferencia de puntos de Irlanda es de 23 puntos más que la de Inglaterra, así que si los 'verdes' ganan sin bonus, el XV de la Rosa necesita ese punto extra así como revertir esa diferencia más la que consigan los irlandeses en París. Lo único que no le vale a estos es la derrota.

Inglaterra también se coronaría con una victoria en Roma sin un punto extra si Francia también gana a Irlanda de la misma manera, siempre y cuando el margen de los galos no sea de dos puntos mayor que el suyo. Además, el XV de la Rosa triunfaría si se impone a Italia y en Saint Denis se produce un empate.

Con todo ello, para que el XV del Gallo revitalizado bajo la dirección técnica de Fabien Calthie se haga con el título debe vencer a Irlanda y mejorar el resultado que obtenga el conjunto de Eddie Jones y revertir el déficit de dos puntos que tiene en el cómputo global.

Si franceses e ingleses acababan igualados a puntos y tantos el torneo se decidirá por el número de ensayos anotados. Hasta el momento los galos han conseguido más: 13-9.

- Clasificación J G E P PF PC DIF PTS

.1. Irlanda 4 3 0 1 105 67 +38 14

.2. Inglaterra 4 3 0 1 87 72 +15 13

.3. Francia 4 3 0 1 103 90 +13 13

.4. Escocia 4 2 0 2 63 49 +14 10

.5. Gales 4 1 0 3 109 84 +25 7

.6. Italia 4 0 0 4 39 144 -105 0

