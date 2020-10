Ingreso personal y gasto en EE.UU. aumentan más de lo previsto

(Bloomberg) -- Los ingresos de los estadounidenses aumentaron en septiembre más de lo esperado, impulsados por el aumento del empleo y ayudando a estimular el gasto de los consumidores al final del tercer trimestre.

El ingreso personal subió 0,9% respecto al mes anterior tras una caída de 2,5% en agosto, según un informe del Departamento de Comercio el viernes. Contrasta con las estimaciones de un aumento de 0,4%. Los gastos familiares subieron 1,4%, superando también los pronósticos.

Las cifras añaden color al informe del jueves sobre el producto interno bruto, que mostró que el gasto personal aumentó en 40,7% anualizado en el trimestre, de lejos la mayor cantidad registrada. La solidez de la recuperación económica ha sorprendido constantemente en los últimos meses, gracias en parte a un consumidor resistente.

Cientos de miles de estadounidenses más regresaron a trabajar en septiembre, mientras el mercado laboral continuaba recuperándose lentamente, poniendo más efectivo en las billeteras. Aunque el estancamiento prolongado entre legisladores sobre el alivio del estímulo adicional podría frenar el crecimiento de los ingresos, más empleos y una tasa de ahorro aún elevada deberían apoyar las finanzas del consumidor en el cuarto trimestre.

Los pagos suplementarios por desempleo que el presidente Donald Trump autorizó a principios de agosto también dieron un impulso adicional a los ingresos, según el informe. Recibos de transferencia bajo la categoría “Otros” tuvieron un total anualizado de US$963.900 millones durante el mes, al alza desde aproximadamente US$716.000 millones.

El PIB aumentó en un récord en el tercer trimestre, y las cifras de gasto de septiembre mejores a las esperadas sugieren que la economía se encamina hacia los últimos tres meses del año con un sólido impulso positivo. Al mismo tiempo, el ritmo de crecimiento de los gastos parece moderado.

La tasa de ahorro personal cayó por quinto mes, pero se mantuvo elevada en 14,3%. En febrero, cuando la tasa de desempleo estaba en un mínimo de 50 años, la tasa de ahorro era de 8,3%.

El informe de ingresos y gastos mostró que sueldos y salarios aumentaron 0,8% en septiembre. Los pagos del seguro de desempleo representaron 1,8% de los ingresos anualizados en septiembre, en comparación con 7% tres meses antes.

Si bien las posibilidades de un paquete de estímulo para el día de las elecciones del martes se han evaporado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el jueves que todavía es posible llegar a un acuerdo sobre estímulo fiscal con la Administración Trump antes del inicio de los nuevos mandatos del Congreso y la Casa Blanca en enero.

Ajustado por la inflación, el gasto del consumidor aumentó 1,2% en septiembre después de un aumento de 0,7% en agosto. Los pagos reales para bienes duraderos, como vehículos de motor, aumentaron 2,9% en septiembre respecto al mes anterior, mientras que el gasto en servicios aumentó 0,8%.

Si bien el gasto en servicios sigue bajo, ha habido una mejora constante. El director ejecutivo de Starbucks Corp., Kevin Johnson, dijo en una llamada de ganancias el jueves que las cifras de septiembre se habían recuperado en gran medida de las profundidades de la crisis cinco meses antes. “No podría estar más satisfecho con nuestra recuperación de ventas en EE.UU., que progresó más rápido de lo que anticipamos en nuestro último trimestre del año fiscal 2020”, dijo.

El indicador más amplio de los gastos de consumo personal, al que apunta oficialmente la Reserva Federal, subió 0,2% frente al mes anterior y 1,4% en comparación con el mismo período el año anterior. El índice de precios subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 1,5% en septiembre frente a hace un año, menos de lo proyectado. Los formuladores de políticas consideran que el indicador principal es un mejor indicador de las tendencias subyacentes de los precios.

El banco central no anticipa que la inflación represente una amenaza para la economía y formuladores de política han señalado que planean mantener las tasas cerca de cero hasta 2023.

