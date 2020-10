Indonesia acusa al presidente francés de faltar el respeto al islam

EFE/EPA/Bagus Indahono

Yakarta, 30 oct (EFE).- El Gobierno indonesio acusó este viernes al presidente francés, Emmanuel Macron, de faltar el respeto al islam por su defensa de las caricaturas de Mahoma, al día siguiente de condenar el atentado yihadista en la ciudad francesa de Niza.

"Las declaraciones (de Macron) han ofendido a unos 2.000 millones de musulmanes en el mundo y han provocado la división entre las fes del mundo", señaló en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo.

"La libertad de expresión no debería ejercitarse de forma que mancille el honor, la santidad y lo sagrado de los valores y símbolos religiosos", añade la escueta nota.

La condena oficial se produce un día después del ataque en una iglesia de Niza por un tunecino que mató a tres personas con arma blanca, suceso que las autoridades indonesias condenaron, expresando sus condolencias a las víctimas y sus familias.

Indonesia se suma a otros países como Irán y Bangladesh en la crítica al presidente francés, que la semana pasada afirmó que Francia "no renunciará a las caricaturas" de Mahoma y defenderá el laicismo.

Macron realizó estas declaraciones después de que un joven yihadista checheno decapitara el 16 de octubre a un profesor de historia francés en una escuela a las afueras de París por enseñar las viñetas de Mahoma publicadas por la revista satírica Charlie Hebdo, objetivo de un atentado yihadista en 2015.

Grupos musulmanes convocaron para este viernes una protesta ante la Embajada francesa en Yakarta, pero la retrasaron hasta el lunes, y también hay convocadas manifestaciones en contra de Macron en la ciudad de Medan, en la isla de Sumatra.

En Malasia, el ex primer ministro Mahathir Mohamad publicó ayer unos polémicos comentarios sobre la polémica del islam y Francia que la red social Twitter retiró horas después por contravenir sus normas contra el discurso violento y de odio.

El nonagenario exmandatario, quien aseguró que "como musulmán no aprueba el asesinato", llegó a decir en un largo hilo de mensajes que "los mulsulmanes tienen derecho a estar furiosos y matar a millones de franceses por las masacres cometidas por Francia en el pasado".