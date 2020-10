Herrera elogia plantilla del América pese a las lesiones y el coronavirus

El director técnico del América, Miguel Herrera (i), discute con un árbitro, durante un partido de la jornada 16 del Torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano, en el estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 30 oct (EFE).- El entrenador Miguel Herrera elogió este viernes la capacidad de la plantilla del América que, pese a las múltiples lesiones y los casos de coronavirus, se ha mantenido entre los cuatro primeros de la fase regular del Apertura mexicano que tienen asegurado su paso directo a la liguilla final.

"La capacidad del plantel es extraordinaria porque no hemos tenido oportunidad de repetir equipo en todo el torneo. No hemos puesto ningún pretexto y estamos metidos entre los primeros cuatro", destacó el exseleccionador de México.

Por el nuevo reglamento, los equipos que terminen la fase regular situados entre el quinto y el puesto duodécimo deberán jugar una repesca por las cuatro plazas restantes.

A falta de dos jornadas, el América es cuarto con 28 puntos.

"Queremos evitar el repechaje y para ello debemos ganar a Tigres", manifestó el entrenador al aludir a la decimosexta jornada.

El América recibirá este domingo en el estadio Azteca al Tigres, que es quinto con 27 unidades, lo que torna el partido crucial para los intereses de ambos equipos.

"Sabemos que con tres puntos tenemos para clasificar. Por eso pensamos en ganar a Tigres porque queremos aspirar al menos al segundo lugar del campeonato, pero para eso debemos cerrar fuerte en estos dos partidos que nos quedan", dijo.

América y Tigres han desarrollado una intensa rivalidad desde 2014. Se han encontrado en dos finales de Liga, con un triunfo para cada uno, y una final de la Liga de Campeones de Concacaf, que ganó el América.

"Se ha hecho costumbre ver a Tigres y América peleando por el título, por eso este partido es atractivo y claro que queremos demostrar que estamos listos para cualquier cosa", manifestó Herrera.

Admitió que aún no está seguro si será Giovani dos Santos o el colombiano Roger Martínez el reemplazo del uruguayo Federico Viñas, quien dio positivo de covid-19 y estará varias semanas en el dique seco.