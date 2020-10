Harvey Weinstein es demandado por mujer cuyo caso provocó su condena por agresión sexual

El productor de cine Harvey Weinstein llega a la Corte Criminal de Nueva York durante su juicio por agresión sexual en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, EEUU. 24 de febrero de 2020. REUTERS/Eduardo Muñoz.

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 30 oct (Reuters) - Harvey Weinstein fue acusado el viernes por una exasistente de producción, cuya demanda previa llevó a la condena del exproductor de cine en un juicio por agresión sexual.

Miriam Haley, quien también ha usado el nombre de Mimi Haleyi, busca daños compensatorios y punitivos no especificados por el dolor y sufrimiento que, según dijo, Weinstein le causó al agredirla en julio de 2006, en un momento en el que buscaba más trabajo en la industria del entretenimiento.

Los abogados de Weinstein no respondieron inmediatamente a los pedidos de comentarios. Haley, quien vive en Londres, presentó su demanda en la corte de distrito de Manhattan.

Weinstein, de 68 años, está apelando su condena de prisión de 23 años dictada en febrero por agredir sexualmente a Haley y violar a la entonces aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

La condena fue dictaminada en un tribunal del estado de Nueva York, en Manhattan. Weinstein aún enfrenta acusaciones separadas de violación y agresión sexual en Los Ángeles.

Haley había testificado que mientras trabajaba en una producción de televisión de Weinstein, acordó reunirse con él el 10 de julio de 2006 en su departamento del vecindario del SoHo, en Manhattan.

La mujer dijo que estaba sentada en un sofá hablando de cosas triviales cuando Weinstein se abalanzó sobre ella, lo que la impulsó a levantarse y decir "oh, no, no, no". Haley dijo que luego la llevó a un dormitorio, la sostuvo en la cama y la obligó a tener sexo oral.

Weinstein "no ha reconocido por completo su conducta criminal" y "no ha mostrado signos de arrepentimiento verdadero", dijo Haley en un comunicado difundido por su abogada Gloria Allred. "Debería hacerse plenamente responsable", agregó.

Antes de su condena, Weinstein había negado las acusaciones de abuso sexual de varias docenas de mujeres. Su caso ayudó a impulsar el movimiento #MeToo contra la conducta sexual predatoria.

(Reporte de Jonathan Stempel. Editado en español por Lucila Sigal)