Grandes tecnológicas informan sólidos resultados pero son cautas

(Bloomberg) -- Las mayores empresas de tecnología del mundo se dieron un festín el jueves con los resultados del tercer trimestre, gracias a una pandemia que estimuló la demanda de teléfonos inteligentes, comercio electrónico y computación en la nube por parte de trabajadores remotos. La perspectiva para el resto del año fue menos optimista.

Facebook Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc. y Alphabet Inc., cuatro de las cinco compañías de mayor tamaño del mundo, se encogieron de hombros ante los temores por el escrutinio regulatorio y una burbuja tecnológica espumosa, y anunciaron resultados para el trimestre finalizado en septiembre que superaron las proyecciones.

Pero las acciones de Apple, Amazon y Facebook cayeron a medida que las compañías intentaron atenuar las expectativas de un rendimiento superior prolongado, advirtiendo que el coronavirus afectará el crecimiento a finales de este año y en el futuro. Un virus que a veces benefició a las grandes tecnológicas desde el principio también plantea nuevas amenazas para el sector a medida que aumentan los contagios en invierno y se agota el estímulo económico. La caída de las acciones fue otra señal de que las estimaciones para la industria se han vuelto demasiado optimistas.

Las ventas de iPhone, de Apple, no alcanzaron las estimaciones para el último trimestre, ya que los clientes evitaron las compras antes del lanzamiento del iPhone 12, mientras que los ingresos en China, su segundo mercado de mayor tamaño, cayeron un imponente 29%. El director financiero de Apple, Luca Maestri, dijo a Bloomberg TV que a pesar de que la compañía ha visto una respuesta positiva al iPhone 12 en los primeros días de ventas, la “razón fundamental por la que no proporcionamos una orientación específica para los ingresos se debe a la incertidumbre debida al covid”. La compañía solo dijo que espera un crecimiento en las ventas del iPhone y ganancias de dos dígitos en todos los demás productos y servicios. Las acciones cayeron alrededor de un 5%, el descenso más acusado tras el cierre del mercado entre las cuatro grandes compañías que publicaron resultados el jueves.

Amazon advirtió a los inversores que el aumento del gasto relacionado con covid-19 podría afectar la rentabilidad en el trimestre del período navideño y señaló que el margen de beneficio de Amazon Web Services, su brazo en la nube, un negocio que genera importante capital para la empresa, cayó ligeramente. El pronóstico de ingresos operativos de Amazon no alcanzó las estimaciones de los analistas, lo que provocó una caída de las acciones de alrededor del 1,5% en la negociación postbursátil tras cerrar en US$3.211,01, una ganancia del 74% en lo que va de 2020.

En un comunicado, Facebook advirtió acerca de “un gran nivel de incertidumbre” en 2021, citando tendencias de gasto en línea impredecibles durante la pandemia, dificultades regulatorias y cambios en las reglas publicitarias de los dispositivos de Apple. El grupo registró una disminución inusual en usuarios de EE.UU. y Canadá, sus mercados publicitarios más lucrativos, a pesar del crecimiento en el extranjero. Las acciones cayeron alrededor del 1% en las operaciones tras el cierre del mercado a US$280,83, una ganancia de 37% para el año.

Alphabet registró un retorno al crecimiento en el último trimestre después de una caída en el período de junio, lo que refleja un repunte en la publicidad digital. También registró un aumento del 32% de las ventas en el gigante de vídeos YouTube. Aun así, la directora financiera Ruth Porat mantuvo un tono cauteloso en una llamada con analistas, diciendo que a pesar de un repunte de la publicidad, “obviamente hay incertidumbre en el entorno externo”. Las acciones de Alphabet subieron un 7% en la negociación extrabursátil. Habían avanzado un 16% más modesto este año hasta el jueves.

Gran parte del pesimismo se deriva de la creciente evidencia de que la pandemia mundial de coronavirus está empeorando. Ello, junto a la falta de estímulo económico del Gobierno, está alimentando la preocupación de que el gasto de la temporada navideña en publicidad, teléfonos inteligentes y comercio electrónico disminuirá.

En los próximos meses, los gigantes tecnológicos también tendrán que enfrentarse a una intensificación de los ataques a las tecnológicas a medida que avanza el caso del Departamento de Justicia de EE.UU. contra Google, los congresistas planean más interrogatorios en el Congreso a ejecutivos de tecnología, y vendedores en corto como David Einhorn apuestan más dinero al estallido de una burbuja tecnológica.

