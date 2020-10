¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

Anillos olímpicos. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Madrid, 30 oct (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto semanal de cinco preguntas sobre la historia olímpica, con tres respuestas posibles y solo una correcta.

Las soluciones, junto algunos datos curiosos, están al final.

1. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿cómo se ordenan los colores de los aros olímpicos?

a. Rojo-verde-negro-azul-amarillo

b. Verde-amarillo-azul-rojo-negro

c. Azul-negro-rojo-amarillo-verde

2. En el medallero olímpico de los Juegos de verano de todos los tiempos, las cinco primeras posiciones las ocupan Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Alemania y ...

a. Francia

b. China

c. Italia

3. Se conoce como 'El baño de sangre' al partido de waterpolo que disputaron en los Juegos de Melbourne 1956 las selecciones de la Unión Soviética y Hungría. Un mes antes, tropas soviéticas habían tomado el país centroeuropeo para sofocar la Revolución Húngara. El partido fue detenido antes del final, ante la reyerta en la que se vieron envueltos los jugadores. ¿Quién ganó?

a. La URSS

b. Hungría

c. El partido fue suspendido y dado por perdido a ambos equipos

4. Como hizo Bob Beamon en el concurso masculino, también en el salto de longitud femenino de los Juegos de México'68 se batió el récord del mundo de la prueba. ¿Quién fue la autora de la plusmarca?

a. Tatyana Talisheva (URS)

b. Mary Rand (GBR)

c. Viorica Viscopoleanu (RUM)

5. Este viernes cumple 60 años Diego Armando Maradona. ¿Cuántos Juegos Olímpicos disputó 'el Pelusa'?

a. Ninguno

b. Uno

c. Dos

SOLUCIONES

1. Respuesta c: En el símbolo del Movimiento Olímpico los tres aros de arriba son, de izquierda a derecha, de color azul, negro y rojo y los dos aros de abajo son amarillo y verde.

2. Respuesta b: China ocupa el quinto lugar en el medallero histórico de los Juegos de Verano. Uno de los atractivos de los Juegos de Tokio será su duelo con Alemania por hacerse con la cuarta plaza: los alemanes tienen solo cuatro oros más que los chinos.

3. Respuesta b: Cuando el árbitro decidió la suspensión del partido, al salir del agua con la cabeza ensangrentada el húngaro Ervin Zador, tras un puñetazo de Valentin Prokopov, Hungría ganaba 4-0 a falta de un minuto de juego. Ese fue el resultado que se dio por bueno. La policía tuvo que intervenir para controlar a los aficionados que querían saldar cuentas con los soviéticos. Los húngaros ganaron al día siguiente la final por 2-1 a Yugoslavia.

4. Respuesta c: La rumana Viorica Viscopoleanu ganó la prueba de longitud en México'68 con su primer salto, un intento de 6,82 m que mejoró en 6 cm el que había establecido en Tokio'64 la británica Mary Rand. Curiosamente, ambas plusmarcas se batieron en la misma fecha, un 14 de octubre, con cuatro años de diferencia.

5. Respuesta a: Maradona figura en la lista de grandes deportistas que nunca disputaron unos Juegos Olímpicos, como Pelé, Kareem Abdul-Jabbar, Bernard Hinault o Bjorn Borg. Cuando Argentina ganó la medalla de oro en Pekín 2008, Maradona, en la grada, dijo que él también la había ganado "con el 'Kun' y con Giannina". Sergio 'Kun' Agüero, que estaba en aquella selección, y Giannina Maradona, hija de Diego, eran novios por entonces.