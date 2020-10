Fútbol/Primera.- El Cádiz alarga su imponente regreso en Ipurua

Los de Álvaro Cervera comparten liderato con la Real a la espera del resto de la jornada



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Cádiz consiguió este viernes su cuarta victoria a domicilio de la temporada para alargar su imponente regreso a la Liga Santander y situarse en lo más alto de la clasificación, de forma provisional, gracias a su victoria ante el Eibar (0-2) con goles de Negredo y Salvi, ambos en apenas tres minutos en el tramo final de la primera parte.



El conjunto amarillo sigue soñando en su vuelta a Primera y no tiene fin. Así de contundente se mostró en Ipurua, en el prólogo de la octava jornada, y donde estiró su excelente racha lejos del Ramón de Carranza. Sus 15 puntos auguran una temporada muy tranquila para el Cádiz, que ya tiene un tercio del botín que necesita para la permanencia.



El equipo de Álvaro Cervera fue el claro ejemplo de la efectividad y tumbó al Eibar con dos acciones en la primera mitad que acabaron siendo definitivas. Negredo fue el autor del 0-1 tras una centro medido de Espino que llegó precedido de una posible falta sobre Diop. El gol a los 36 minutos fue un jarro de agua fría para los armeros tras su buen arranque.



Los eibarreses tuvieron más ocasiones, pero no gozaron del acierto necesario para comprometer al cuadro andaluz. Bryan Gil fue el mejor de los locales con varias acciones por la banda izquierda y también Kike García, insaciable en los metros finales, pero ninguno de ellos pudo batir a Ledesma.



Tres minutos después del primer croché gaditano llegó el 0-2 que hundió anímicamente al Eibar en otra acción con Diop como protagonista. El senegalés habilitó con su error a Negredo y éste asistió a Salvi en el costado diestro para que acabase definiendo con un zapatazo inapelable para Dmitrovic. El Cádiz seguía imponiendo su ley.



En la segunda mitad, el Eibar fue a por más, consciente de que tendría opciones de pelear -al menos- un punto, pero la dupla formada por Cala y Fali, que ya salió triunfadora de Valdebebas, volvió a ser vital para los andaluces. Lo intentó Expósito con un disparo centrado, pero el marcador ya no se movería, ni con la incesante lluvia de los minutos finales. Los de Mendilibar, que todavía no han ganado en casa esta temporada, seguirá en mitad de la tabla.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 30.



Eibar - Cádiz 0-2.



-Sábado 31.



Real Madrid - Huesca 14.00.



Athletic Club - Sevilla 16.15.



Osasuna - Atlético de Madrid 18.30.



Alavés - FC Barcelona 21.00.



-Domingo 1.



Betis - Elche 14.00.



Celta - Real Sociedad 16.00.



Granada - Levante 18.30.



Valencia - Getafe 21.00.



-Lunes 2.



Villarreal - Valladolid 21.00.