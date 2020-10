Expertos dan tips para manejar el estrés de las elecciones

Sí, él lo esta haciendo bien.

(Bloomberg) -- Los niveles de estrés relacionados con las elecciones están aumentando en Estados Unidos, según una encuesta reciente de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). La buena noticia para aproximadamente 50% del país es que todo esto terminará pronto, la mala noticia para la otra mitad es... todo esto terminará pronto.

De cualquier manera, es hora de desarrollar rápidamente algunos mecanismos de afrontamiento.

Bloomberg habló con profesionales de la salud sobre las formas en que los lectores promedio, agobiados y obsesionados con las noticias pueden mantenerse cuerdos hasta el 3 de noviembre y después con consejos de bienestar para manejar lo que se avecina.

El sueño en tiempos de preocupación

“El sueño es un fenómeno muy primitivo y es algo que puede verse anulado por factores estresantes, la luz y el ruido”, dice la doctora Ana Krieger, jefe de la División de Neurología del Sueño en el Departamento de Neurología y directora médica del Centro de Medicina del Sueño de Weill Cornell Medicine.

Las personas pueden prepararse para una buena noche de sueño relajándose con anticipación, y eso suele ser imposible, continúa, si comienzan a preocuparse en el momento en que ponen la cabeza sobre la almohada.

Krieger recomienda colocar una hoja de papel junto a la cama y crear una lista de viñetas relacionadas con el estrés (y sí, algunas personas pueden necesitar más de una hoja). “A menudo, pasamos el día sin abordar nuestros factores estresantes y preocupaciones”, explica Krieger. “Y al momento de intentar dormir, incluso si son menores, uno comienza a sentir que son mucho más grandes”.

“El día siguiente, después del almuerzo, es un buen momento para revisar la lista, detallarla, y manejar las preocupaciones”, dice, “para que la noche siguiente, al acostarse, la presión de las preocupaciones que no fueron atendidas no sea tan grande”.

¿Ver noticias antes de acostarse?

“Si uno tiene que levantarse a las 7 a.m. y suele dormir más o menos siete horas, se debe estar en la cama a las 11:30 p.m.”, dice Krieger. Y comenzar a “relajarse” incluso desde antes, aproximadamente una hora antes, sin televisión, sin hacer ejercicio a altas horas de la noche, sin comer o consumir alcohol. Sí, incluso la noche de las elecciones.

“Si está atendiendo algo preocupante, estresante o súper interesante (justo antes de acostarse), eso también puede evitar que se duerma, porque está haciendo algo que es jerárquicamente más importante y su cerebro está comprometido”, dice Krieger.

Convertir la preocupación en acción

“Una de las cosas más útiles que las personas pueden hacer frente a la ansiedad es actuar”, dice Matt Lundquist, fundador de TriBeCa Therapy de Nueva York. “A lo largo de la mayor parte de los milenios de la historia humana, cuando se estaba ansioso por la comida que se debía almacenar, se podía cazar; cuando había ansiedad por el colapso del techo de una cueva, podía encontrar otra cueva. La ansiedad existía para enfocar la atención y generar acción”.

Votar, dice Lundquist específicamente sobre el estrés electoral, “es algo relativamente pasivo”, por lo que, si bien la gente debe votar, también debe llamar por teléfono, sondear y hacer todo lo posible por el candidato que elija.

“Es una intervención clínica que recomiendo”, dice. “Hará que las personas se sientan menos ansiosas si se involucran en esas actividades”.

Tomarse cinco minutos solo para respirar

“Gran parte del tiempo estamos perdidos en el pasado o en el futuro”, dice Diana Winston, directora de educación en mindfulness del centro Mindful Awareness Research Center de UCLA. “Cuando nuestras mentes se quedan en esos tiempos, entra la ansiedad, el dolor, la preocupación, todos los momentos negativos con los que la gente lidia. Especialmente con las elecciones, toda la preocupación se enfoca en ‘el qué será’, y crea más ansiedad, miedo y confusión”.

Winston dice que las personas pueden contrarrestar el estrés dedicando unos minutos a la meditación discreta, independientemente del nivel de habilidad.

“No tiene por qué ser gran cosa”, dice. “Hago que las personas comiencen con solo cinco minutos, en los cuales se sientan en algún lugar y aprenden a prestar atención al momento presente y a la respiración”.

La atención se desviará, dice Winston, pero luego podrá traerla de vuelta. “Esta práctica, con el tiempo, reduce el estrés, reduce la inflamación. y estimula el sistema inmunológico”.

Comer y mirar las noticias, dos cosas distintas

El estrés desencadena hormonas de lucha o huida en el cuerpo, explica Coral Dabarera Edelson, nutricionista dietista de Los Ángeles. Oh sorpresa, esas no son las mismas hormonas que usa el cuerpo para digerir los alimentos correctamente. “El estrés realmente afecta la digestión”, dice. Además, “si está escuchando las noticias y no masticando la comida, tampoco la digerirá bien”. Lo que no ayuda a no sentirse mal.

La buena noticia es que desestresarse antes de comer es simple: deje de leer/ver cosas estresantes (¡como las noticias!) y respire profundamente. Esto estimula el nervio vago, lo que apaga esa respuesta de lucha o huida, dice.

Hidratarse, no solo beber

Muy pocos adultos estadounidenses estarán sobrios el martes en la noche. Eso, dice Edelson, es comprensible e inevitable. Sin mencionar que todavía hay una pandemia.

No obstante, hay formas buenas y malas de beber, e incluso mejores formas para garantizar una resaca mínima al día siguiente. “Si va a beber margaritas, hágalas usted mismo”, dice. “No use una mezcla con muchos conservantes agregados”.

Del mismo modo, evite los cócteles con mucha azúcar, que, dice, “simplemente lo harán sentirse peor”.

Pero Edelson dice que hay que mantenerlo todo en perspectiva. “Lo que sea que coma en la noche de las elecciones no afectará su salud en general”, dice. “Haga lo necesario para sobrevivir y beba agua”.

¿Tomarse libre el 4 de noviembre o no?

“Hablo con personas que están muy nerviosas y todos dicen que quieren tomarse el martes libre”, dice Lundquist.

Advierte que podría ser el enfoque equivocado.

La gente debe entender que ver los resultados de las encuestas durante siete horas es agotador. “No es como quedarse despierto para ver la final de la NBA”, dice. “Esto es algo de una envergadura mucho mayor para la gente, y seguro es algo más agotador”.

Al tomarse el miércoles libre con anticipación, continúa Lundquist, las personas pueden eliminar la presión de acostarse ansiosas, sabiendo que tienen que despertarse y funcionar en sus trabajos tan solo unas horas después. “Si usted piensa que esa combinación le va a hacer daño, debe buscarle espacio”.

