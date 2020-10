Estral y Timbers se miden en el segundo Major mexicano de 'Rainbow Six Siege'

Fotografía cedida hoy por Ubisoft, del equipo Estral Esports, posando durante su participación en el torneo LATAM Masters del videojuego Rainbow Six Siege el pasado febrero. EFE/Cortesía Ubisoft/SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

México, 30 oct (EFE).- Las organizaciones Estral Esports y Timbers Esports se medirán este sábado en el segundo Major mexicano del año del videojuego 'Rainbow Six Siege' que repartirá 365 puntos para el Mundial de 2021 y una bolsa de 17.000 dólares.

Estos equipos llegaron a esta instancia al finalizar primero, en el caso de Estral, y segundo en el de Timbers, al finalizar la fase regular del Campeonato Mexicano 2020.

Timbers, equipo propiedad del 'youtuber' Gabriel 'Werevertumorro' Montiel, pretende cobrar venganza de los Dioses Egipcios con los que perdieron 1-3 en el primer Major mexicano del año disputado en agosto.

Por ganar en agosto, Estral obtuvo 225 puntos en su lucha por acceder al Mundial de Rainbow Six Siege, así que una victoria en esta nueva edición los pondría con 500 unidades, cerca de concretar el boleto a la justa global; Timbers sumó 140 puntos.

Como en aquel primer Major, Estral llega al de octubre con un paso casi perfecto en la segunda parte del Campeonato Mexicano 2020, al finalizar como primer lugar de la fase regular al sumar 29 puntos.

Estral dominó no sólo en unidades conseguidas durante la fase regular del Campeonato Mexicano 2020, también fue el equipo que más victorias perfectas obtuvo con ocho y el que mejor diferencias de mapas logró con 16.

La fortaleza de Estral está en que tiene a la base de jugadores que ganaron con Infinity Esports el Campeonato Mexicano en 2019 y la LATAM Masters en febrero pasado.

El líder de los Dioses Egipcios es el capitán Oscar 'Toski' Sepúlveda, que cargó con el equipo en los puntos ganados en agosto y está secundado por Arturo 'XigmaZ' Vizcarra y Daniel 'P1XIE' Castelo.

XigmaZ lideró al Campeonato Mexicano 2020 en valoración, una de las principales estadísticas, con 1.41, seguido de P1XIE con 1.31, además de que XigmaZ fue el jugador con más 'clutches' en la fase regular con 4.

Timbers también cuenta con una plantilla sólida encabezada por otro ex jugador de Infinity, Saúl 'Morphed' Torres, y Luis 'Navy' Rentería, quien al igual que XigmaZ logró 4 'clutches' en la fase regular.

Los leñadores obtuvieron 19 puntos durante la fase regular del Campeonato Mexicano 2020, sin embargo su diferencia de mapas fue inferior a Estral con sólo 6.

En el Campeonato Mexicano 2020, Estral derrotó en los tres enfrentamientos a Timbers, que si se suma al triunfo del Major de agosto, los Dioses Egipcios mantienen paso perfecto en 2020 ante sus rivales.