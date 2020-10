España.- Fernández Díaz niega recibir indicaciones de Rajoy y Cospedal sobre Kitchen

30/10/2020 El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) acude a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la 'operación Kitchen', en Madrid (España), a 30 de octubre de 2020. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tomará este viernes declaración en calidad de imputado, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al que fuera ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, en el marco de la denominada pieza 'Kitchen' del caso 'Tándem', en la que se investiga el operativo policial pagado con fondos reservados para conseguir documentación comprometedora para el PP que tenía su extesorero Luis Bárcenas. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



Fiscalía solicita al juez que le requise el móvil para comprobar si él escribió los mensajes a Martínez



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El que fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye 'Kitchen' que conociera esa operación, y ha afirmado que tampoco recibió indicaciones por parte del entonces presidente del Gobierno ni de la Secretaría General del PP al respecto. En aquel momento ese cargo en el partido era ocupado por María Dolores de Cospedal.



Durante dos horas, el exministro ha respondido a las preguntas tanto del juez Manuel García-Castellón como de su defensa, relacionadas todas ellas con la operación parapolical que se oganizó en 2013 con el objetivo de sustraer la información que guardaba el extesorero del PP Luis Bárcenas y que podría afectar al partido.



Fuentes jurídicas que han asistido al interrogatorio, consultadas por Europa Press, han señalado que ante el desconocimiento del asunto que esgrimía el ministro, el propio magistrado ha llegado a señalarle que le resultaba "francamente deprimente" que como ministro no se hubiera enterado de esa operación. Fernández Díaz también ha negado haber recibido esos mensajes que su número dos Francisco Martínez llevó ante notario y que supondrían que sí que tuvo conocimiento del operativo.



De hecho, ha sostenido que él no escribe así los mensajes, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que entregue su teléfono móvil para comprobar si realmente no los recibió y envió. El exministro en un principio, según fuentes que han asistido a la escena, se ha negado a entregar su terminal señalando que ya había cambiado varias veces de teléfono.



Tras esto, el Ministerio Fiscal habría solicitado al magistrado requerir su teléfono para comprobar al menos si Fernández Díaz suele escribir tal y como lo hacía en esos mensajes a su segundo. Ante esta afirmación.