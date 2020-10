Empresarios hispanos apoyan a Biden y rechazan la "falsa" narrativa socialista

En la imagen, el candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden. EFE/Tracie Van Auken/Archivo

Miami, 30 oct (EFE).- Líderes empresariales hispanos de Florida señalaron este viernes que el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, es el más calificado para impulsar los negocios y tildaron de falso y sin sustento que el exvicepresidente sea asociado con el socialismo por los republicano y el presidente Donald Trump.

Durante una mesa redonda, los empresarios mostraron su apoyo a Biden y expresaron su confianza en "la compasión, la empatía y la integridad" del demócrata para reemplazar al republicano Trump.

Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare Partners, expresó a sus compatriotas cubano-estadounidenses que se deben cuidar de Trump y no de Biden.

"No hay pruebas sobre la desinformación y la narrativa del socialismo. De hecho, es todo lo contrario, si vemos a un hombre fuerte tratando de ser un líder unipersonal, tratando de consolidar el poder, solo hay una persona que lo hace y es Donald Trump, y eso lo vuelve muy peligroso", agregó Fernández.

Por otro lado, dijo que los "impulsores económicos" y los "intangibles en los líderes, como la compasión, la empatía y la integridad" de Biden son los que "ayudarán a acelerar los negocios".

Fernández y el empresario inmobiliario Jorge Pérez, que también participó en la mesa redonda, hacen parte de una treintena de empresarios hispanos que sumaron hoy su apoyo a Biden a través de una columna de opinión en el diario Miami Herald.

Pérez lamentó que la industria de la vivienda asequible para personas de bajos ingresos se ha "diezmado" bajo el Gobierno de Trump, que busca la reelección, y ha "visto sufrir mucho a las pequeñas empresas".

El presidente y director ejecutivo de Related Group of Florida aseguró que es el Partido Demócrata el que "hace inversiones en seres humanos y pequeñas empresas, y que va a pasar a la siguiente fase de expansión estadounidense con inversiones en mejora de infraestructura y energía renovable".

Entre tanto, el chef español José Andrés destacó el liderazgo y el compromiso del demócrata de poner "al país por encima del partido".

"Necesitamos un presidente que vea al país como uno, y que se concentre en ayudar a las minorías y las pequeñas empresas como la mía a recuperarse" de la pandemia, subrayó Pilar Guzmán Zavala, presidenta de Half Moon Empanadas.

"Necesitamos un presidente que nos lleve a la recuperación, pero la recuperación para todos, no solo para Wall Street", añadió.

Biden "es el líder más decente" y el candidato para "restaurar el alma de nuestra nación", dijo por su parte Felice Gorordo, presidente de eMerge Americas.

"Dada la pandemia que enfrentamos, agravada por las crisis económicas y de salud pública que ha creado Trump y su total incompetencia, tenemos una clara elección que tomar en esta elección", manifestó el líder tecnológico.

Florida es uno de los estados más reñidos en el país y ha centrado en las últimas semanas antes de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre las campañas del presidente Trump, que busca la reelección, y el demócrata Joe Biden.

Ambos candidatos están virtualmente empatados en Florida, un estado crucial para la reelección de Trump, que aporta 29 votos del Colegio Electoral de los 270 necesarios para ganar la Presidencia.