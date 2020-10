El Parlamento de El Salvador aprueba uns ley contra ls covid-19 que veta las cuarentenas

Un hombre con tapabocas camina por una calle de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 29 oct (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una ley para contener la pandemia por la covid-19 que prohíbe suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos y las cuarentenas generalizadas.

La iniciativa, denominada Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19, fue aprobada con 55 votos de los 84 diputados en el Congreso.

Los partidos opositores Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda) y de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha) y el diputado Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano (PDC) fueron los que apoyaron la ley que ahora debe pasar al Ejecutivo para que el presidente Nayib Bukele la sancione, avale o vete.

La ley establece que las cuarentenas solo se contemplan para las personas contagiadas de la covid-19 o que hayan estado expuestos al virus, pero no podrá decretarse de manera generalizada.

También señala que no se podrá suspender ningún derecho constitucional como la libertad de circulación y tampoco se permitirá el uso coercitivo de la Fuerza Armada.

Además, establece que los cercos sanitarios, en los que se restringe la libre circulación y se despliega a elementos de la Policía y del Ejército, solo podrán ser implementados ante un incremento de un 10 % de casos positivos en la localidad, abarcará un perímetro de un kilómetro y tendrá una duración de 72 horas máximo.

Hasta el miércoles, El Salvador acumula 33.445 casos confirmados de coronavirus, de los que 3.292 se encuentran activos, 967 personas han fallecido y 29.186 salvadoreños han sido dados de alta en diferentes hospitales del país.

Autoridades del Ministerio de Salud promueven e insisten a diario sobre la implementación de las medidas sanitarias, como el uso de mascarilla y el lavado constante de manos, para evitar un rebrote de contagios, tal y como está pasando en otros países.

El Gobierno del presidente Bukele y el Parlamento han tenido una relación tensa durante la pandemia del covid-19.

Por un lado, Bukele señala que los diputados no quieren aprobar los préstamos de organismo internacionales para enfrentar la pandemia y han dejado al Ejecutivo sin fondos para ello y, por el otro extremo, los parlamentarios dicen que el mandatario y las autoridades al frente de dicha situación no han sido claros y transparentes al momento de explicar en qué se utilizará el dinero.