El ministro de Vivienda paraguayo dimite tras instar a escrachar a diputados

En la imagen, el ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat de Paraguay, Dany Durand, quien presentó su renuncia. EFE/Noelia F. Aceituno/Archivo

Asunción, 30 oct (EFE).- El ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat de Paraguay, Dany Durand, presentó este viernes su renuncia tras divulgarse unos chats de WhatsApp en los que pedía escrachar a los diputados que firmaron un proyecto para que la construcción de viviendas sociales se rija por la ley de Contrataciones Públicas.

Durand, que antes de presidir el Ministerio fue legislador por el gobernante Partido Colorado, admitió en una conferencia de prensa el "error" de haber instigado al escrache y aseguró que entiende que "los diputados estén molestos".

"Voy a salir por la puerta grande por un error personal, no salimos por un caso de corrupción, al contrario, salimos con una buena gestión", dijo al despedirse del cargo.

Durand recalcó que durante su paso por el Ministerio, desde agosto de 2018, se "ha cambiado la vida" de 90.000 ciudadanos, al tiempo que publicó en las redes sociales los datos de ejecución del Ministerio en su gestión.

Asimismo, señaló que desde que comenzaron a circular los chats llamó al presidente del país, Mario Abdo Benítez, y puso su cargo a disposición.

Durand era el blanco de las críticas desde que este miércoles, en la sesión de la Cámara de Diputados, el legislador oficialista Basilio Núñez denunció esos chats, en los que el ministro pedía actuar "fuerte" si los diputados aprobaban los cambios en la ley.

"Vean que asentamientos en esas zonas se quedarán sin casas si cambian la ley y llévenle al escrache", decían las conversaciones por WhatsApp filtradas.

Ese mismo día, Durand pidió disculpas a los diputados por esas expresiones a través de las redes sociales.

"El fervor en defensa del trabajo de las pequeñas y medianas constructoras, y del FONAVIS (Fondo Nacional de Viviendas Sociales), me llevaron a expresarme de ese modo. Me excuso si ofendí a alguno de ellos", manifestó.

Los wasaps de Durand también provocaron las críticas de su predecesora en el Ministerio, Soledad Núñez, en el cargo desde 2014 hasta 2018, bajo la Presidencia del también colorado Horacio Cartes.

Núñez calificó como "inaceptable utilizar a familias" para "presiones políticas".

"Un Ministro debería convencer con sus propios argumentos, con solvencia, con credibilidad sobre las políticas que considera las más aptas para el país. No pretender el espaldarazo de quienes en su vulnerabilidad están haciendo lo posible para salir adelante", escribió Núñez en su cuenta de Twitter.