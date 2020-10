El clásico Olimpia-Motagua acapara la novena fecha del Apertura hondureño

En la imagen, un registro de otra actuación de los jugadores de Olimpia. EFE/José Valle/Archivo

Tegucigalpa, 30 oct (EFE).- El clásico nacional entre Olimpia y Motagua, y el local, que enfrentará al Real España y Marathón, se llevan los reflectores en la novena jornada del torneo hondureño Apertura, que se iniciará este sábado con dos partidos y finalizará el domingo con tres.

El sábado, el Real de Minas buscará en su cancha el primer triunfo en lo que va de la competición, ante el Universidad Pedagógica, que seguirá inamovible en el tercer lugar de su grupo, de la zona centro, cualquiera que sea el resultado ante su rival de turno.

Los universitarios han sumado nueve puntos, mientras que el Real de Minas, cuarto en el grupo, tiene cuatro, saldo de igual número de empates.

El Honduras Progreso, otro equipo que no ha ganado ni un juego, buscará en casa revertir la mala racha ante el Platense, ambos del grupo de la zona norte.

Con tres puntos, producto de tres empates, el Honduras Progreso es último de su grupo, superado por el Platense, que es cuarto, con nueve enteros recogidos en dos triunfos y tres empates.

La última derrota que sufrió el Honduras Progreso orilló a su entrenador, Mauro Reyes, a renunciar por sentir "vergüenza" de los resultados del equipo, que ha perdido cuatro juegos, empatado tres, ha anotado cinco goles y recibido 17, que lo tienen como el más goleado de los diez clubes que compiten en el torneo.

El grupo de la zona centro lo lidera el Motagua, que desde hace siete años dirige el argentino-hondureño Diego Vázquez, mientras que el del norte lo encabeza el sorprendente y modesto Vida, cuyo timonel es Ramón 'Primitivo' Maradiaga.

El domingo, el Motagua, en el clásico nacional, medirá fuerzas ante su eterno vecino y rival en Tegucigalpa, el Olimpia, el de mayor afición y títulos, que tiene como timonel al argentino Pedro Troglio.

Ambos clubes integran el grupo de la zona centro, que lidera el Motagua con 17 puntos, seguido del Olimpia, con 13.

Aunque ninguno de los dos clubes ha perdido un juego, el Motagua ha sido el que mejor fútbol y rendimiento ha mostrado en el Apertura, con cinco triunfos y dos empates, en los que ha anotado 16 goles y recibido seis.

El Olimpia, que sumó varios refuerzos para el Apertura, ha cosechado tres victorias y cuatro empates, el último ante el Universidad Pedagógica, 1-1.

En la víspera, el técnico del Motagua indicó que el domingo van por el triunfo contra el Olimpia, rival del que reiteró que siempre es difícil y que buscarán seguir al frente del grupo de la zona centro.

En un clásico local, en San Pedro Sula, el Real España, que dirige el uruguayo Ramiro Martínez, medirá fuerzas con su vecino de siempre, el Marathón, que tiene en el banquillo al argentino Héctor Vargas.

El Real España, que es tercero de su grupo con diez enteros, ha venido recuperando terreno en los últimos juegos, después de tres derrotas que llevaron a sus directivos a advertirle al entrenador que, si no ganaba, se iba del club.

El Marathón, que después de ser líder del grupo de la zona norte, sufrió dos tropiezos al hilo, el último con derrota ante el Vida, por 0-2, cayó a la segunda posición, con once puntos.

El Real España saldrá resuelto a vencer al Marathón, lo que, de lograrlo, le permitiría saltar al segundo lugar del grupo, mientras que el Marathón apostará también por el triunfo y la esperanza de que el Vida pierda, para al menos darle alcance en puntos.

La jornada se completará con el juego entre Real Sociedad y Vida.

Por su buen momento, el Vida sale como favorito ante Real Sociedad, que solo ha sumado dos puntos en siete juegos, de los que perdió cinco.

El Real Sociedad, que viene de caer en casa por paliza de 1-5 ante el Motagua, de nuevo intentará ganar su primer partido en el campeonato, que se juega con estadios vacíos por la pandemia de covid-19.