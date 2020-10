El candidato de gobernación de Puerto Rico Pierluisi niega acoso sexual a su entrenadora

Vista del reflejo en un espejo del licenciado Pedro Pierluisi mientras se dirige a la prensa en el salón de los espejos de Fortaleza, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca/Archivo

San Juan, 30 oct (EFE).- El candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y uno de los favoritos entre los seis aspirantes, Pedro Pierluisi, negó este viernes las alegaciones de acoso sexual lanzadas en su contra por parte de la que presuntamente fuera durante cerca de un año su entrenadora personal.

Pierluisi, que también fue representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos (2009-2017), recurrió a su cuenta en la red social Twitter para rechazar de forma tajante las acusaciones de su antigua entrenadora personal, Yolanda Sánchez Pagán.

Las alegaciones se dieron a conocer a través de las redes sociales acompañadas de fotos de una supuesta declaración jurada de la víctima sobre el presunto acoso sexual.

Medios locales recogen hoy la declaración de la perjudicada que incluye 52 puntos en los que detalla de forma pormenorizada cómo comenzó su relación profesional con Pierluisi, que se prolongó de octubre de 2019 al 27 de octubre de 2020.

La presunta perjudicada detalla cómo se inició la relación, a través de Roberto Cacho, amigo personal de Pierlusi y quien entrenó junto a otros miembros de la familia de este.

La declaración señala que comenzó a entrenar poco después a Pierluisi en un pequeño local del domicilio de Cacho y en el gimnasio del edificio en el que vivía Pierluisi.

La mujer aseguró que tras alcanzar un acuerdo con Pierluisi, quien le llegó a decir que no disponía del dinero para pagarle el "paquete" de entrenamiento que le ofrecía, dio inicio a los entrenamientos, que inicialmente transcurrieron de forma normal.

LA SITUACIÓN CAMBIO CON EL PASO DEL TIEMPO

Dijo que con el paso del tiempo la situación comenzó a cambiar, al iniciar Pierluisi un proceso de acoso sexual constante que le provocó una situación de estrés.

Cacho, según la versión de la supuesta perjudicada, también habría participado en el proceso de acoso al insistir en que le convenía mantener relaciones con Pierluisi.

El candidato a gobernador en los comicios del próximo 3 de noviembre reaccionó esta mañana para señalar que toda la acusación es falsa.

La mujer que acusa a Pierluisi incluye junto a la declaración jurada una serie de fotografías en las que se ve a Pierluisi en ropa deportiva realizando ejercicios en un gimnasio.

Algunas de las fotografías se realizaron frente a un espejo, por lo que se ve a Pierluisi junto a una mujer, que se supone es quien le acusa del acoso sexual.

Las fotos, realizas desde un teléfono móvil, dejan ver además las fechas en las que se realizaron.

PIERLUISI NIEGA LAS ACUSACIONES

"Niego categóricamente las alegaciones falsas y difamatorias circuladas esta madrugada en las redes sociales, que claramente son parte de un operativo político en mi contra que el pueblo de Puerto Rico debe rechazar", escribió Pierluisi en su cuenta de Twitter.

"Me sorprende y entristece que personas malintencionadas estén utilizando a la señora Sánchez para hacer esta declaración, ya que siempre mantuve una relación cordial y de respeto con ella. Rechazo y condeno el acoso sexual y la violencia de género", subrayó.

"Sé que a cuatro días de las elecciones generales estoy expuesto a cualquier tipo de alegación, por lo que reitero que lo expuesto en la declaración es falso. Nada me va a desenfocar de servirle a Puerto Rico", concluye Pierluisi en sus escuetas declaraciones en twitter.

La divulgación de estas acusaciones llegan a solamente días de las elecciones del 3 de noviembre, en las que Pierluisi se juega la gobernación junto a otros cinco candidatos.

Las encuestas publicadas hasta ahora indican que hay prácticamente un empate entre Pierluisi y el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado, entre los que saldrá el nuevo gobernador de la isla, salvo mayúscula sorpresa.