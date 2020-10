Ecuador espera financiación de 500 millones de dólares del BM en noviembre

En la imagen, el titular ecuatoriano de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. EFE/Guillermo Legaria/Archivo

Quito, 30 oct (EFE).- Ecuador espera un nuevo financiamiento del Banco Mundial (BM) de 500 millones de dólares el próximo mes de noviembre, reveló este viernes el titular ecuatoriano de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, al concluir una visita a Washington.

"Estamos esperando un desembolso de 500 millones en el mes de noviembre. Va caminando a buen ritmo, así que ese proyecto y ese financiamiento está, de alguna manera, bastante garantizado", manifestó en un video difundido por la Cartera de Estado que dirige.

El pasado martes Pozo inició una visita ministerial a Washington, donde mantuvo reuniones con altos representantes de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Departamento del Tesoro de EE.UU.

El ministro consideró el desarrollo de la visita como "absolutamente favorable" y destacó la "disposición" de los organismos multilaterales a la apertura y el respaldo a Ecuador.

En la capital estadounidense mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que, según indicó, "ha expresado su disposición de seguir colaborando con el programa para Ecuador".

De forma paralela, Pozo se entrevistó con responsables del BID y del BID Invest, que adelantó, analizan un nuevo programa de financiación para sectores específicos en el país suramericano.

En el plano político, el titular financiero ecuatoriano dijo haber recibido el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al "proceso democrático que se avecina", y su presencia en una veeduría de los comicios generales previstos para febrero de 2021, que consideró "fundamental para la consolidación y paz social que todos queremos".

Refirió, asimismo, el apoyo del Departamento del Tesoro estadounidense, como contraparte de su Ministerio, que resaltó por su "presencia significativa" en los directorios de los organismos financieros multilaterales.

Por último, se reunió con representantes del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca para analizar vías de colaboración con el sector privado ecuatoriano, que valoró positivamente.

"Con todas estas visitas, presencia y la confianza que se ha podido brindar, vamos a recibir el apoyo de EE.UU. para el programa económico y el soporte de la dolarización", resumió Pozo.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, destacó en la víspera en una intervención virtual ante miembros de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas (AS y COA, por sus siglas en inglés), la reciente negociación mantenida con el FMI.

La entidad destinó a Ecuador "créditos excepcionales para poder salir adelante" por valor de 2.000 millones de dólares, mientras que espera otra partida similar del organismo antes de que concluya diciembre, aparte de una financiación millonaria de China.

Interpelado sobre las actuales negociaciones con el FMI, Moreno dijo que se barajan nuevos mecanismos de tributación, si bien auguró que no se podrán cerrar durante la actual legislatura.

"Vamos a dejar la propuesta para el próximo Gobierno de una reforma tributaria", manifestó antes de aclarar que no necesariamente implicará una subida de impuestos sino una optimización y nuevo reparto de los mismos.