Cuba suma 35 nuevos casos de covid-19 y cierra octubre con balance favorable

La Habana, 30 oct (EFE).- Cuba sumó este viernes 35 nuevos pacientes de covid-19 y cierra octubre con menos diagnósticos y fallecidos que en los meses anteriores, mientras La Habana sigue con un comportamiento favorable, según informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Los 35 casos confirmados al cierre de este jueves son cubanos, 34 son autóctonos y uno es importado, con fuente de infección en el extranjero. Del total, 31 estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico.

Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, es en este momento el epicentro de la epidemia, con el más reciente registro de 26 contagios dispersos en cuatro de sus municipios, 18 de ellos detectados en la ciudad cabecera homónima.

Este territorio tiene una tasa de incidencia de 59,0 casos confirmados por cada 100.000 habitantes tras diagnosticar 345 positivos del coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas dos semanas, por lo que presenta la peor situación epidemiológica del país con cuatro eventos de trasmisión local activos, según las autoridades sanitarias.

Hoy la provincia central de Sancti Spíritus notificó ayer otras 5 infecciones y con 76 confirmados los 15 días más recientes tiene una tasa de incidencia de 17,30 casos.

El resto de los nuevos pacientes de covid fueron localizados en las provincias cubanas de Artemisa (1), Camagüey (1 importado) y La Habana(2).

El director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, hizo un reconocimiento hoy a La Habana por la evolución favorable que mantiene actualmente al no tener eventos de trasmisión activos y presentar una tasa de incidencia que se ha reducido a ocho, y con el cumplimiento de los indicadores requeridos consideró la posibilidad de su próximo paso a la etapa de la "nueva normalidad"

Ayer, la ciudad capital cubana no registró nuevos contagios locales por quinta vez en diez días.

Tras permanecer varios meses bajo estrictas medidas para controlar la enfermedad, incluyendo un mes bajo toque de queda, la urbe habanera está a punto de lograr el traspaso de la fase 3 a la reapertura total que rige en casi toda la isla.

Mientras llega ese momento, el aeropuerto internacional habanero José Martí, principal puerta de entrada del país y de las aerolíneas estadounidenses, permanece cerrado a los vuelos regulares y sin fecha para el reinicio de esas operaciones.

SITUACIÓN AL CIERRE DE OCTUBRE

"No tenemos fallecidos esta semana, un indicador muy positivo. Debemos cerrar mañana (octubre) con un número menor de casos confirmados durante el mes, así como la cantidad de fallecidos", señaló el doctor Durán en su rueda de prensa semanal para actualizar datos sobre la circulación de la covid en Cuba y el mundo.

Entre el 23 y el 29 de octubre se confirmaron 282 nuevos pacientes, 39 de ellos extranjeros.

Pinar del Río, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila se mantienen en la fase de "trasmisión autóctona limitada" con restricciones de movimientos, mientras que los territorios de Mayabeque, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y la Isla de la Juventud llevan más de 20 días y hasta cinco meses sin registrar contagios.

Hasta la fecha, Cuba ha notificado 6.801 enfermos de covid, de los que 493 están ingresados, de los cuales 488 evolucionan sin complicaciones, en tanto tres están reportados en estado crítico y 2 graves.

Desde marzo pasado cuando se declaró la pandemia en Cuba han muerto 128 personas y 6.178 se han recuperado, 46 de ellas declaradas curadas en la jornada anterior.