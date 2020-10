Covid colma hospitales desde Polonia hasta EEUU; crisis empeora

(Bloomberg) -- Cada vez más casos de coronavirus en Europa y Norteamérica están llenando las camas de las unidades de cuidados intensivos, llevando al límite los hospitales y provocando que algunos adviertan sobre una grave escasez, a medida que la pandemia mundial da un preocupante giro.

Las hospitalizaciones se dispararon en más de una docena de países en Europa, y las admisiones hospitalarias superaron las cifras más altas de la primavera pasada desde Austria hasta Portugal. En Estados Unidos, donde los nuevos casos superaron los 89.000 el jueves, un récord diario, las tasas de hospitalización semanal se han elevado desde el 26 de septiembre y, en Dakota del Norte y del Sur, los casos de covid-19 representan más de 15% de los pacientes, según datos del Gobierno.

Francia y Alemania tomarán drásticas medidas para limitar los traslados durante al menos un mes, similares a los estrictos cierres de la primavera, debido a que Europa está intentando recuperar el control de la crisis. Francia reportó 47.637 casos nuevos el jueves, más de seis veces el nivel de hace un mes. El Gobierno planea gastar 2.500 millones de euros adicionales (US$2.900 millones) en la preparación de hospitales para la enfermedad que, según el presidente Emmanuel Macron, podría provocar que 9.000 pacientes presenten cuadros graves de la enfermedad a mediados de noviembre.

“Estamos viendo una creciente transmisión en gran parte de Europa”, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, en un podcast el jueves. “Francia es en este momento uno de los focos más grandes del mundo, superando con creces el número de casos que hemos observado por población aquí en EE.UU.”.

Hasta el viernes por la mañana, se habían informado a la Organización Mundial de la Salud 44,6 millones de casos confirmados y casi 1,2 millones de muertes en todo el mundo. EE.UU., India, Brasil, Rusia y Francia tuvieron la mayor cantidad de casos nuevos. El recuento global aumentó casi 18% en la semana que terminó el 19 de octubre, el mayor incremento semanal desde marzo.

‘Sensación de predicción’

“Existe cierta sensación de predicción cuando se observa que la transmisión en la comunidad alcanza altos niveles”, dijo Stephen Warrillow, médico de cuidados intensivos en Melbourne y expresidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos de Australia y Nueva Zelanda. Un aumento en los casos generalmente se traduce en que las admisiones a unidades de cuidados intensivos aumentarán entre 10 y 14 días después, sostuvo.

El aumento del covid-19 en el Medio Oeste de EE.UU. alcanzó un récord, encabezado por nuevos máximos en Kansas, Iowa y Dakota del Sur, luego de que el brote en la región se extendiera hacia ambas costas. El lunes, más de 42.000 estadounidenses fueron hospitalizados por la enfermedad a nivel nacional, informó el Washington Post. Los casos en Utah rompen récords todos los días, y es posible que sus hospitales deban comenzar un racionamiento en una o dos semanas más, informó el Salt Lake Tribune.

Aunque la mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas leves a moderados, cerca de 5% de los pacientes necesitará hospitalización y aproximadamente el 1% requerirá cuidados intensivos, dijo Warrillow.

“Cuando se extiende rápidamente en una comunidad, las cifras son sencillamente asombrosas”, señaló. “Las unidades de cuidados intensivos no están diseñadas para enfrentar esta magnitud de demanda. Es fácil llegar a colapsar el sistema de cuidados críticos incluso con aumentos relativamente moderados” en las hospitalizaciones.

En EE.UU., Texas tiene la mayor cantidad de pacientes hospitalizados por covid-19; ahí 5.745 casos dan cuenta del 9,7% de las camas ocupadas, según datos actualizados el jueves por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. En seis estados, más de 10% de las camas hospitalarias está ocupado por pacientes con covid-19.

Aunque el cuidado de los pacientes es “relativamente sencillo”, los requisitos para el control de infecciones, como la necesidad de usar equipo de protección personal, “hacen que todo sea literalmente el doble de difícil”, dijo Warrillow.

Las unidades de cuidados intensivos ya están colapsadas. En Canadá, la UCI del Hospital St. Boniface de Winnipeg está excediendo su capacidad debido al aumento en los pacientes con covid-19, informó CBC, citando un memorando enviado el jueves por la noche al personal del hospital.

En Alemania, el número de pacientes con covid-19 que requieren cuidados intensivos se ha duplicado con creces en las últimas dos semanas a 1.696 hasta el jueves, y aproximadamente la mitad de ellos está utilizando ventiladores, según el instituto de salud pública del país. Alrededor de tres cuartas partes de las más de 29.000 camas UCI de Alemania están ocupadas.

En Francia, el número de personas en cuidados intensivos ha aumentado constantemente desde principios de septiembre, llegando a 3.156 hasta el jueves. Macron advirtió que la cifra podría alcanzar los 9.000 en dos semanas. Bélgica y Suiza proyectaron que sus hospitales podrían copar su capacidad en una o dos semanas.

El Gobierno polaco dijo el viernes que su sistema de salud está “al límite”. El primer ministro Mateusz Morawiecki pidió a las mayores empresas estatales que construyan hospitales temporales para agregar más de 3.000 camas. El Gobierno reforzó la capacidad, de las cerca de 7.500 que había a principios de mes a más de 22.000, pero dice que es posible que no haya suficiente personal médico para atender a los pacientes adicionales.

La República Checa se enfrenta a una escasez de personal similar, incluso después de ordenar al Ejército que construyera un hospital de campaña en Praga, lo que llevó al país de Europa del Este a coordinar la atención a nivel nacional.

“A pesar de que todavía tenemos capacidad de camas suficiente, estamos empezando a carecer de personal calificado”, dijo el viernes el ministro de Salud, Jan Blatny, al Parlamento en Praga. “Algunas regiones están al borde del colapso”.

Irlanda del Norte tiene una gran capacidad de camas UCI disponibles, dijo el miércoles el ministro de Salud de la región, Robin Swann, incluso pese a que el número de pacientes graves con covid-19 se acerca al más alto desde mayo. Hay 19 camas UCI disponibles actualmente, mientras que el 99% de las camas generales hospitalarias en la región están ocupadas, según estadísticas del Ministerio de Salud.

La situación en los países nórdicos es menos grave. Suecia informó el viernes que los pacientes con coronavirus ocupaban 57 de sus 525 camas UCI. De ser necesario, se recurrirá a las Fuerzas Armadas, incluidos los hospitales móviles de campaña.

“Estamos entrando en la parte de la curva con niveles de contagio muy altos y podríamos alcanzar los límites de lo que pueden manejar el sistema de atención médica y la sociedad”, dijo Anders Tegnell, epidemiólogo estatal de Suecia, en una conferencia de prensa realizada el jueves en Estocolmo.

