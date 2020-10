Costa de Marfil elige presidente tras semanas de violencia preelectoral

Abiyán, 30 oct (EFE).- Los habitantes de Costa de Marfil acudirán este sábado a las urnas para elegir a un nuevo presidente para los próximos cinco años, tras dos semanas de violencia preelectoral en este país de África occidental por la controvertida candidatura a un tercer mandato del jefe de Estado saliente, Alassane Ouattara.

Casi 7,5 millones de marfileños están llamados elegir en cerca de 11.000 colegios electorales en todo el territorio nacional y el extranjero a uno de los cuatro aspirantes cuya candidatura fue aprobada por el Consejo Constitucional para optar a la Presidencia.

Está previsto que los centros de votación abran este sábado a las 08:00 hora local (igual GMT) y cierren a las 18:00 hora local (igual GMT), según la Comisión Electoral Independiente (CEI).

De las 44 candidatos presentados, sólo fueron admitidos Ouattara, de la Agrupación de los Hufuetistas para la Democracia y la Paz (RHDP); Henri Konan Bedié, expresidente (1993-1999) y dirigente del Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI); Pascal Affi N'Guessan, líder del Frente Popular de Costa de Marfil (FPI); y el exdiputado e independiente Bertin Kouadio Konan.

Por el contrario, la institución invalidó las candidaturas del exjefe de Estado Laurent Gbagbo (2000-2010), del expresidente de la Asamblea Nacional Guillaume Soro, así como las de otras figuras de opositoras, entre ellas ministros de Ouattara que habían renunciado.

DESOBEDIENCIA CIVIL Y ENFRENTAMIENTOS

Las elecciones acontecen en un contexto tenso tras el inicio de enfrentamientos al oficializarse en agosto pasado la candidatura de Ouattara, después de la repentina muerte en julio de su sucesor, el primer ministro Amadou Gon Coulibaly.

Affi N'Guessan y Bedié han cuestionado la validez de la candidatura de Ouattara, que tachan de "inconstitucional" y de "golpe de Estado".

El pasado 20 de septiembre, de hecho, hicieron un llamamiento a la "desobediencia civil" para impedir el proceso electoral.

Pero la violencia se intensificó un día después del comienzo de la campaña electoral (15 de octubre), tras el llamamiento al "boicot" de la oposición.

Los disturbios comenzaron en Bongouanou, una ciudad situada a 200 kilómetros al norte de Abiyán, la capital económica del país, y bastión del líder de la oposición, Affi N'Guessan, y rápidamente se extendieron a varias localidades del país y la propia Abiyán, lo que ha costado la vida a 70 personas, de acuerdo con la oposición.

Según el artículo 55 de la Constitución, "el presidente de la República es elegido por cinco años por sufragio universal directo" y "sólo puede ser reelegido una vez".

Ouattara, de 78 años, fue reelegido en 2015 pero, tras una reforma constitucional en 2016, sus partidarios consideran que su primer mandato (2010-2015) debería ser desestimado, de modo que aún tendría derecho a otro más.

OPOSICIÓN SIN CAMPAÑA ELECTORAL

De acuerdo a su consigna, Affi N'Guessan y Bedié no han hecho campaña electoral, a diferencia de Alassane Ouattara, el favorito para volver a dirigir Costa de Marfil, que es el mayor productor de cacao del mundo.

"Id a votar. Es vuestro derecho ciudadano y eso será un golpe de nocaout", clamó el mandatario este jueves en un multitudinario mitin de cierre de campaña en Abobo, un barrio popular de Abiyán, en un llamamiento a ser elegido por mayoría absoluta en la primera vuelta.

"Costa de Marfil continuará con ADO (siglas del nombre completo del gobernante, Alassane Dramane Ouattara) para la estabilidad", agregó Ouattara, quien ha prometido consolidar la paz y cohesión sociales, impulsar el sistema educativo de calidad, crear empleos para los jóvenes y desarrollar una Administración más eficiente.

Según confirmó a Efe la CEI, en estas elecciones participarán 104 organizaciones que suman unos 10.000 observadores locales y extranjeros, entre los que no se encuentran supervisores de la Unión Europea (UE), pero sí de la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).

Este lunes, la oposición cuestionó el envío de observadores electorales porque "en realidad sólo hay un candidato (Ouattara)", y rechazó "las conclusiones que sacarán de su misión que no tiene sentido".

El portavoz y candidato de la oposición, Affi N'Guessan, se mantiene firme y considera que, dadas las circunstancias, "no hay elecciones en Costa de Marfil".

No obstante, según el Código Electoral, la CEI tiene "cinco días después del cierre de la votación" para anunciar los resultados provisionales.

Después, los resultados deberán ser validados por el Consejo Constitucional "tras examinar las quejas" que puedan interponerse.

TEMOR A UNA NUEVA CRISIS

La elección del presidente de la República se lleva a cabo por mayoría absoluta de los votos emitidos y, en caso de no obtenerla, se celebraría una segunda ronda el último sábado de noviembre con los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.

Estas elecciones se desarrollan bajo unas tensiones preelectorales que preocupan a los marfileños, pues recuerdan a la crisis que vivió el país tras los comicios de 2010.

La crisis postelectoral de 2010-2011 estalló cuando Ouattara llegó al poder tras la segunda ronda de elecciones. La Comisión Electoral le otorgó la victoria con el 54,1 % de los votos sobre Laurent Gbagbo, líder entonces del FPI.

El desacuerdo con los resultados y la declaración de los dos candidatos como ganadores de las elecciones llevó al país a un ciclo de violencia que ocasionó la muerte de unas 3.000 personas en cinco meses, según los datos oficiales.

Gbagbo fue detenido y enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) bajo la acusación de crímenes contra la humanidad, pero en enero de 2019 los jueces lo absolvieron por falta de pruebas.

La Fiscalía de La Haya presentó en junio pasado un recurso de apelación contra la absolución del expresidente, que está en libertad condicional en Bélgica, al advertir sobre ciertas "inconsistencias" en su absolución.

Diez años después, en las elecciones de este sábado, "lo que nos espera es la catástrofe", auguró Gbagbo en una entrevista emitida este jueves por la cadena de televisión francesa TV5.

Emma Agnini