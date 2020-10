Coronavirus.- Río de Janeiro no celebrará su tradicional carnaval callejero en 2021 debido al coronavirus

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El tradicional carnaval callejero de Río de Janeiro no se celebrará el próximo año 2021 debido a la pandemia del coronavirus, una enfermedad que ha dejado más de 150.000 muertes en el país, ya que no sería seguro debido a las aglomeraciones y la inexistencia, de momento, de una vacuna efectiva contra la COVID-19.



Así lo han anunciado este jueves, después de una reunión virtual, representantes de los bloques, la empresa de turismo de Río de Janeiro (Riotur) y especialistas en salud y seguridad ciudadana, según informa el portal G1.



"Nuestra posición es que no hay carnaval en el 2021. Saltará al 2022, y si podemos hacerlo entonces", ha comunicado el presidente en funciones de Riotur, Fabrício Villa Flor, que ha matizado que ante la llegada de una vacuna eficiente, "podremos planificar y hablar de fechas".



El tradicional desfile del carnaval de Río de Janeiro ya fue pospuesto por la Liga Independiente de Escuelas de Samba a finales del mes pasado, después de considerar por unanimidad que no se dan las condiciones para reabrir el célebre 'sambódromo'.



Las autoridades sanitarias brasileñas han informado este jueves de 26.106 nuevos positivos de coronavirus y 513 nuevas muertes, por lo que el balance total de acumulados asciende hasta los 5.494.376 casos y 158.969 decesos.



Brasil ha sumado hasta el momento 4.954.159 personas que han logrado superar la enfermedad de la COVID-19, mientras que 318.248 casos siguen activos.