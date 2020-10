Coronavirus.- Reino Unido roza los 990.000 contagios de COVID-19 tras constatar otros 24.000 positivos adicionales

El Ejecutivo no descarta un nuevo nivel de alerta con restricciones más severas



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha contabilizado este viernes otros 24.405 nuevos contagios de la COVID-19, una cifra ligeramente superior a los casos constatados durante la jornada anterior, 23.000, por lo que ya bordea los 990.000 positivos.



Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado 989.745 contagios.



Asimismo, durante la jornada se han constatado 274 víctimas mortales debido a la COVID-19, que han elevado el cómputo global de fallecidos por la enfermedad en Reino Unido hasta los 58.925.



En referencia a la situación hospitalaria, el Ministerio de Salud británico ha precisado que 10.708 personas permanecen hospitalizadas debido a la enfermedad. De ellas, 975 requieren de respiración mecánica.



En este contexto, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, no ha descartado que el gabinete de Boris Johnson esté evaluando la posibilidad de introducir un nuevo nivel de alerta con restricciones más severas en el país, menos de tres semanas después de lanzar el sistema de restricciones de tres niveles vigente actualmente.



"Siempre estamos preparados para las medidas nuevas que podamos tomar", ha señalado durante una entrevista radiofónica recogida por 'The Guardian'. "Pero creo que lo más importante acerca de las nuevas medidas es que continuamos por el camino que estamos siguiendo para combatir el virus", ha agregado.



El Gobierno británico está bajo presión para anunciar medidas que interrumpan la transmisión de la pandemia, en un momento en el que los ingresos en los hospitales de las zonas más afectadas por la enfermedad en Reino Unido superan a los registrados durante la primera ola de contagios.