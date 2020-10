Coronavirus.- El presidente de Argelia está "estable" tras ingresar en un hospital de Alemania

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ingresado desde el miércoles en un hospital especializado alemán para someterse a exámenes médicos, está "estable" y su condición es "no preocupante", aunque sigue sin trascender cuál es el motivo de su ingreso.



El Presidencia ha emitido un comunicado este jueves en el que ha informado de que el líder "está recibiendo actualmente un tratamiento adecuado y su estado de salud es estable y no preocupante", según recoge la agencia estatal argelina de noticias, APS.



Asimismo, el texto añade que "tras los exámenes médicos exhaustivos a los que se sometió el Presidente de la República, Abdelmayid Tebune, en un gran hospital especializado alemán, el personal médico afirma que los resultados de estos exámenes son tranquilizadores".



El miércoles, un día después de que Tebune fuera ingresado en un hospital militar en la capital, Argel, el presidente fue transferido a un hospital alemán para someterse a "un examen médico completo" por recomendación de su personal médico, según informan las fuentes del Gobierno.



Tebune entró en "cuarentena voluntaria" el sábado después de que varios de sus ayudantes mostraran síntomas del nuevo coronavirus, aunque hasta el momento no ha trascendido si el mandatario ha dado positivo por COVID-19.



El mandatario accedió al cargo tras su victoria en las elecciones de diciembre, ocho meses después de la dimisión forzada de su predecesor, Abdelaziz Buteflika, tras varias semanas de protestas contra su intención de volver a presentarse a los comicios a pesar de que su estado de salud le impedía realizar actos públicos.



La hospitalización del presidente llega además a pocos días del referéndum sobre la nueva Constitución, una votación que tendrá lugar el 1 de noviembre, una fecha simbólica debido a que conmemora el inicio de la Guerra de Independencia en 1954, conflicto que concluyó en 1962 con la independencia del país de Francia, la metrópoli.



Las autoridades argelinas han confirmado hasta la fecha 57.026 casos de coronavirus, con 1.941 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de Africa para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).