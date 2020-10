Ciencia.-Descomposición en la superficie de Titán observada en cráteres

30/10/2020 Esta imagen compuesta muestra una vista infrarroja de la luna Titán de Saturno desde la nave espacial Cassini de la NASA, capturada en 2015 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA/UNIVERSITY OF IDAHO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Datos de la pasada misión Cassini de la NASA han revelado en detalle cómo evolucionan los cráteres y cómo el clima impulsa cambios en la superficie de la gigantesca luna Titán de Saturno.



Al igual que la Tierra, Titán tiene una atmósfera espesa que actúa como escudo protector de los meteoroides; mientras tanto, la erosión y otros procesos geológicos borran de manera eficiente los cráteres creados por meteoroides que llegan a la superficie. El resultado son muchos menos impactos y cráteres que en otras lunas. Aun así, debido a que los impactos agitan lo que hay debajo y lo exponen, los cráteres de impacto de Titán revelan mucho.



El nuevo examen mostró que se pueden dividir en dos categorías: las de los campos de dunas alrededor del ecuador de Titán y las de las vastas llanuras en latitudes medias (entre la zona ecuatorial y los polos). Su ubicación y su composición están conectadas: los cráteres entre las dunas en el ecuador consisten completamente de material orgánico, mientras que los cráteres en las llanuras de latitudes medias son una mezcla de materiales orgánicos, hielo de agua y una pequeña cantidad de hielo similar al metano.



A partir de ahí, los científicos llevaron las conexiones un paso más allá y descubrieron que los cráteres en realidad evolucionan de manera diferente, dependiendo de dónde se encuentren en Titán.



Algunos de los nuevos resultados refuerzan lo que los científicos sabían sobre los cráteres: que la mezcla de material orgánico y hielo de agua es creada por el calor del impacto, y esas superficies luego son lavadas por la lluvia de metano. Pero mientras los investigadores encontraron que el proceso de limpieza ocurre en las llanuras de latitudes medias, descubrieron que no ocurre en la región ecuatorial; en cambio, esas áreas de impacto se cubren rápidamente con una fina capa de sedimento de arena.



Eso significa que la atmósfera y el clima de Titán no solo están dando forma a la superficie de Titán; también están impulsando un proceso físico que afecta qué materiales permanecen expuestos en la superficie, encontraron los autores.



"La parte más emocionante de nuestros resultados es que encontramos evidencia de la superficie dinámica de Titán escondida en los cráteres, lo que nos ha permitido inferir una de las historias más completas del escenario de evolución de la superficie de Titán hasta la fecha", dijo en un comunicado Anezina Solomonidou, investigadora en la ESA y autor principal del nuevo estudio. "Nuestro análisis ofrece más evidencia de que Titán sigue siendo un mundo dinámico en la actualidad".



El nuevo trabajo, publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics, utilizó datos de instrumentos visibles e infrarrojos a bordo de la nave espacial Cassini, que operó entre 2004 y 2017 y realizó más de 120 sobrevuelos de la luna del tamaño de Mercurio.



"Las ubicaciones y latitudes parecen revelar muchos de los secretos de Titán, mostrándonos que la superficie está conectada activamente con los procesos atmosféricos y posiblemente con los internos", dijo Solomonidou.



Los científicos están ansiosos por aprender más sobre el potencial de Titán para la astrobiología, que es el estudio de los orígenes y la evolución de la vida en el universo. Titán es un mundo oceánico, con un mar de agua y amoníaco bajo su corteza. Y a medida que los científicos buscan vías para que el material orgánico viaje desde la superficie hasta el océano, los cráteres de impacto ofrecen una ventana única al subsuelo.



La nueva investigación también encontró que un sitio de impacto, llamado cráster Selk, está completamente cubierto de materia orgánica y no ha sido tocado por el proceso de lluvia que limpia la superficie de otros cráteres. Selk es de hecho un objetivo de la misión Dragonfly de la NASA, que se lanzará en 2027. Este helicóptero investigará cuestiones clave de astrobiología mientras busca una química biológicamente importante similar a la Tierra primitiva antes de que surgiera la vida.