China.- La gran banca china solo reduce un 4 por ciento su beneficio en el tercer trimestre, hasta 32.000 millones

30/10/2020 Logos de los cuatro grandes bancos de China: ICBC, Bank of China, China Construction Bank y Agricultural Bank of China. Gran banca china. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS



HONG KONG, 30 (EUROPA PRESS)



Los cuatro mayores bancos de China y del mundo por valor de sus activos (ICBC, CCB, ABC y BoC) contabilizaron un beneficio neto atribuido conjunto de 249.386 millones de yuanes (31.948 millones de euros) en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un descenso del 4% en comparación con el mismo periodo de 2019, según han informado las entidades entre el jueves y este viernes.



El International and Commercial Bank of China (ICBC) registró un beneficio neto atribuido de 79.885 millones de yuanes (10.230 millones de euros), un 4,7% menos, mientras que el China Construction Bank (CCB) contabilizó ganancias por valor de 68.206 millones de yuanes (8.735 millones de euros), un 4,1% menos.



Asimismo, el Agricultural Bank of China (ABC) registró un beneficio neto de 56.501 millones de yuanes (7.236 millones de euros), un 4,6% menos, mientras que Bank of China (BoC) ganó un 1,6% menos, hasta 44.794 millones de yuanes (5.737 millones de euros).



De esta forma, en el conjunto de los nueve primeros meses de 2020, el beneficio neto atribuido de las cuatro entidades se redujo un 8,8%, hasta 745.553 millones de yuanes (95.480 millones de euros). Por bancos, el ICBC ganó 228.675 millones de yuanes (29.286 millones de euros), un 9,2% menos, mientras que el CCB se contrajo un 8,7%, hasta 205.832 millones de yuanes (26.360 millones de euros).



De su lado, el ABC contabilizó unas ganancias entre enero y septiembre de 165.335 millones de yuanes (21.174 millones de euros), un 8,5% menos, mientras que BoC vio descender su beneficio un 8,7%, hasta 145.711 millones de yuanes (18.661 millones de euros).



FACTURACIÓN



En contraposición con la caída de las ganancias, los grandes bancos chinos vieron incrementarse sus ingresos tanto en el trimestre como en lo que va de año. De forma agregada, la gran banca facturó 676.687 millones de yuanes (86.917 millones de euros) en el tercer trimestre, un 4,1% más.



Por entidades, ICBC creció un 3,9% en el trimestre, hasta 197.901 millones de yuanes (25.348 millones de euros); CCB avanzó un 5,3%, hasta 176.030 millones de yuanes (22.544 millones de euros); ABC se elevó un 4,9%, hasta 159.437 millones de yuanes (20.419 millones de euros), y BoC experimentó un alza del 1.9%, hasta 143.319 millones de yuanes (18.355 millones de euros).



Entre enero y septiembre, la facturación del conjunto de los bancos registró un incremento del 3,8%, hasta situarse en 2,065 billones de yuanes (264.455 millones de euros). A 30 de septiembre, las cuatro entidades registraron activos valorados en 113,77 billones de yuanes (14,565 billones de euros), un 10,2% más que un año antes.