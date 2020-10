Chile.- Una comisión del Senado aprueba dar 23 escaños adicionales a los indígenas en la Convención Constitucional

13/05/2020 Senado de Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL LEONARDO RUBILAR / AGENCIA UNO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Constitución del Senado de Chile ha aprobado este viernes entregar 23 escaños adicionales a representantes de los pueblos originarios para la formación de la Convención Constitucional, encargada de redactar la nueva Carta Magna.



La propuesta, presentada por la oposición chilena, ha sido aprobada por tres votos a favor y dos en contra. El debate pasará ahora al pleno de la Cámara Alta y, posteriormente, a la Cámara de Diputados. "Tenemos diferencias respecto a la fórmula", ha dicho la senadora de Unión Demócrata Independiente (UDI) Luz Eliana Ebensperger.



El debate comenzó el jueves por la tarde, cuando la Comisión de Constitución comenzó a debatir la posibilidad de reservar escaños para estos representantes. Está previsto que la sesión finalice este viernes a las 00.30, según informaciones del diario 'La Tercera'.



El debate se ha centrado en la fórmula para incorporar a estos representantes y la posibilidad de establecer un número adicional de escaños a los 155 que ya contempla de por sí la Convención Constitucional, fórmula elegida por la ciudadanía en el plebiscito constitucional celebrado el pasado domingo. Otra posibilidad es que estos representantes figuren entre los 155 escaños ya pactados.



"Creímos haber tenido un acuerdo, lamentamos mucho que eso no esté ocurriendo", ha dicho el senador de Renovación Nacional Rodrigo Galilea. El oficialismo proponía una representación indígena del 10 por ciento en la convención, con 15 escaños entre los 155.



Ebensperger, que ha destacado que la representación indígena en la convención es ya de por sí un "paso histórico", ha expuesto que "existen diferencias legítimas sobre la fórmula a aplicar". Además, ha hecho hincapié en que la cantidad de integrantes de la convención debe ser 155, un número que no se debería aumentar.



Por su parte, el senador del Partido Socialista Alfonso de Urresti, el independiente Pedro Araya y el senador Francisco Huenchimilla se han opuesto a la propuesta del Gobierno del presidente, Sebastián Piñera, y han apoyado establecer 23 escaños adicionales para los indígenas.



"Abogamos por llegar a un número que permita una representación adecuada", ha argumentado Araya, que ha insistido en que se busca una reforma que dote de escaños "en cantidad suficiente a los pueblos originarios". Para ser aprobada, la medida tiene que contar con el visto bueno de al menos 26 senadores, tres quintos de la Cámara Alta, algo que "no ve probable".



Según la propuesta de la oposición, con los 23 escaños adicionales la Convención Constitucional contaría con 178 asientos. Al menos 14 de esos escaños adicionales serían para el pueblo mapuche, otros dos para el aymara y los restantes siete serían para los demás pueblos originarios.