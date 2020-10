Cae el número de hospitalizados en Perú por covid-19, así como los casos activos

Del total de 5.419 pacientes hospitalizados en Perú, unos 1.052 están internados en las Unidades de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 29 oct (EFE).- El número de hospitalizados por covid-19 en Perú cayó en las últimas 24 horas a 5.419, 174 menos que el miércoles, y de igual forma la cifra de casos activos bajó a 43.515, con 410 casos menos que en la víspera.

De acuerdo al último informe del ministerio de Salud, el número de casos confirmados por la pandemia es de 897.594, con un incremento de 2.666 casos, para un total de 4.473.483 muestras procesadas hasta la fecha.

Del total de 5.419 pacientes hospitalizados, unos 1.052 están internados en las Unidades de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica.

Asimismo, 819.717 personas se recuperaron de la enfermedad, después de recibir el alta médica y de cumplir con el período de aislamiento domiciliario.

A raíz de la enfermedad, han fallecido 34.362 personas hasta la fecha, con 47 decesos producidos en las últimas horas.

100.000 RECIÉN NACIDOS SON REGISTRADOS

De otro lado, un total de 102.955 menores nacidos durante la pandemia fueron registrados en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entre el 1 de julio, en que se levantó la cuarentena, y el 28 de octubre, informó esta entidad.

A raíz de la inmovilización a nivel nacional para contener los contagios de la covid-19 los recién nacidos se quedaron sin registro ni identificación oficial, así como sin vacunas, lo que complicaba su control médico.

De los más de 100.000 inscritos este año, 66.213 menores fueron registrados en locales reabiertos de Reniec y 36.742 en oficinas de registros del estado civil (OREC) de las municipalidades.

Debido a la crisis sanitaria, el Reniec amplió el plazo del registro de nacimientos hasta el 31 de diciembre, después de eliminar el tiempo previsto originalmente de 60 días.

Igualmente, ya no es necesaria la toma de huellas de los recién nacidos para tramitar su Documento Nacional de Identidad, pues este requisito los exponía a un riesgo de contagio de la pandemia.

DEPORTES ACUÁTICOS AUTORIZADOS

De otro lado, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que son seis los deportes acuáticos autorizados a realizarse en el mar, tras las medidas de restricción aprobadas para evitar la concentración de gente en las playas durante la temporada de verano, que empieza a mediados de diciembre próximo.

Los deportes autorizados son Vela, Remo, Canotaje, Tabla, Stand up Paddle y Natación en aguas abiertas debido a que "no constituyen riesgo para la propagación de la covid-19 en el mar", indicó en un comunicado oficial.

"Dichas disciplinas deportivas deberán realizarse respetando las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional a fin de prevenir el contagio del virus", recordó el IPD.

Asimismo, añadió que las actividades como caminar, trotar y usar bicicleta se mantienen dentro del plan de salud mental, aunque su práctica "no autoriza el uso de la zona de arena o de piedras (en las playas) para el desarrollo de otras actividades".

El uso de las playas en Lima para los bañistas está permitido de lunes a jueves, y los fines de semana sólo se pueden usar los malecones y vías aledañas para hacer deporte individual, sin ingresar al mar.