Búsquedas de ‘victoria de Trump’ en Google superan las de Biden

(Bloomberg) -- A pocos días de las elecciones presidenciales, las encuestas dan a Joe Biden la mayor ventaja frente a Donald Trump desde que Barack Obama se impuso a John McCain en 2008. Sin embargo, las búsquedas por internet en EE.UU. sugieren que los votantes siguen interesados en cómo Trump aún podría encontrar un camino hacia la victoria.

Las consultas en Google de la frase “victoria de Trump” se han acelerado frente a las de “victoria de Biden” en los últimos meses, ampliando la diferencia existente entre los dos desde marzo, según muestran los datos de búsqueda por internet. No está claro si estos datos reflejan esperanza, temor o expectativa. Este mayor interés se hace eco de la postura de los estrategas de mercados, cuyos pronósticos en las últimas semanas suavizan las predicciones de un barrido de victorias demócratas para sugerir lo contrario: la posibilidad de que el titular gane.

Por supuesto, los analistas tienen que llenar comentarios de análisis, y el recuerdo de la sorpresa de 2016 es una indicación destacada para que se consideren todos los resultados. Las encuestas sugieren que Biden lleva una posición de ventaja. FiveThirtyEight da al contendiente demócrata 8,8 puntos frente a Trump. Y, a principios del viernes, más de 82 millones de estadounidenses habían emitido sus votos. Se sabe que un tercio más de demócratas frente a republicanos registrados ya han votado, según datos compilados por Michael McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida.

Pero hay mucho en juego. Los mercados financieros mundiales no solo han aceptado las predicciones de los sondeos de que Biden llegará a la Casa Blanca; también han contabilizado la idea de una llamada Ola azul en la que los demócratas ganan las dos cámaras del Congreso de EE.UU., trayendo consigo una avalancha de ayuda para impulsar la economía.

“Parte del cambio de riesgo que hemos visto en los mercados últimamente es que la gente se da cuenta de que sí, que puede haber un estímulo fiscal, pero realmente no tenemos idea de lo que será, ya que depende del resultado de las elecciones”, dijo Zachary Griffiths, estratega de tasas de Wells Fargo. “Y realmente no tenemos idea de lo que va a pasar la próxima semana”.

Un equipo de estrategas de JPMorgan Chase & Co. ha advertido esta semana que una victoria electoral inesperada de Trump podría beneficiar la renta variable estadounidense y el dólar y asestar un golpe a los activos asiáticos. Esa perspectiva se basa en movimientos del mercado después de que Trump ganara inesperadamente la votación en 2016, según un comentario de analistas que incluye Nikolaos Panigirtzoglou. Por su parte, el grupo de estrategia cambiaria del banco también instó a los clientes a contratar algunos seguros, en caso de que ocurra otro evento inesperado.

Los operadores de bonos del Tesoro también están revisando sus posiciones. El mayor mercado de bonos del mundo ha retirado su apuesta a un alza de los rendimientos a largo plazo ante una intención gubernamental unificada de aumentar el gasto fiscal. Sin embargo, parte de ese retroceso refleja una fuerte caída en la renta variable de EE.UU. desencadenada por el aumento de los casos de virus que obligan a algunas naciones a volver a introducir medidas de aislamiento.

Nota Original:Google Searches for ‘Trump Win’ Outpace Those for Biden Victory

