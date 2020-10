Bryant Myers lanza 'Bendecido', su nuevo disco, y estrena el single 'Sé Fuerte', un canto al empoderamiento femenino

11/09/2020 Bryan Myers lanza nuevo disco, Bendecido CULTURA LUIS R. VIDAL



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Bryant Myers estrena 'Bendecido' su segundo disco en el que el artista puertorriqueño, uno de los pioneros del trap latino, cuenta con colaboraciones de nombres de primera línea como Arcangel, Nicky Jam, Farruko, El Alfa, Rauw Alejandro y Zion & Lennox, entre otros.



El nuevo disco de Myers llega acompañado del lanzamiento de 'Sé Fuerte', el principal sencillo del álbum. Un tema de corte romántico sobre el empoderamiento femenino que llega después del lanzamiento la semana pasada de 'Relax', primer sencillo del disco cuyo vídeo ya supera los 4 millones de visitas en Youtube.



"En este disco quiero que mis fans sepan que no importa en la posición económica que uno se encuentre, lo importante es estar agradecido con Dios y trabajar duro; lo que sea que te propongas lo puedes lograr", asegura el artista que en su segundo álbum presenta una figura renovada y fortalecida acorde con el título del disco que tiene para él un significado especial.



"Bendecido es un término que siempre tengo presente en mi vida (...) Desde niño comencé a grabar mi música en un armario y esa música creada sin recursos me llevó a vivir mi sueño de cantar. Por eso me considero bendecido", asegura el músico puertorriqueño que en su nuevo trabajo ahonda en el trap latino, el estilo que le lanzó al estrellato desde su primer gran éxito 'Esclava (Remix)' con nuevos temas como '24/7', 'Wow (Remix)', 'Relax' o 'Bendecido', la canción que da nombre al disco.



"Me considero uno de los pioneros en Puerto Rico en poner el trap de moda con canciones tales como 'Esclava', 'Ganga', 'WOW' y muchas otras", afirma en un comunicado en el que Myers también destaca que ya ha demostrado su "versatilidad en diferentes estilos dentro del mismo trap". "Si escuchas las canciones, todas tienen un 'flow' muy diferente y son originales dentro de lo que se considera trap. En 'Bendecido' hay algunas canciones que seguirán cambiando la tendencia del trap", apunta.



Y más allá del trap, en este segundo disco el artista promete exhibir también sus "genes como reggaetonero". En esta línea están temas románticos 'Ojitos' junto a Rauw Alejandro y Lyanno o "Indica" con leyendas del género, Zion & Lennox, y también 'Relax'.



NUEVO SINGLE



El lanzamiento de 'Bendecido' llega acompañado de nuevo single y videoclip, 'Sé Fuerte', el tema principal del álbum. Una canción con un potente mensaje sobre el empoderamiento femenino de ritmos lentos y corte romántico que cuenta además con un video musical dirigido por Alejandro Santiago Ciena.



"Este disco es súper completo porque tengo diferentes estilos de trap pero también tengo un par de canciones de reggaetón muy duras", dice. "Es por ello que me quedé con la esencia del trap porque tengo una audiencia muy fiel a mi música pero también busco llegar a otras audiencias y creo que las canciones de reggaetón me van a permitir llegar a ellas", sentencia.